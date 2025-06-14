搭百年蒸汽火車追日出！雄獅旅遊X阿里山賓館夏季限定

暑假倒數計時，台灣唯一登上紐約時報「2025全球必訪旅行目的地」的阿里山遊程有夏季限定版。阿里山賓館以「森林系福森號蒸汽火車Ｘ雲端國度Ｘ曙光日出」為題，與雄獅旅遊合作推出「森林系漫遊．福森蒸汽火車巡禮」8月25日、8月26日二日漫遊，即日起雄獅旅遊網站開放預訂。

阿里山賓館總經理王覺非表示，迎接暑假避暑旺季，阿里山賓館與雄獅旅行社合作推出暑期限定版「森林系漫遊．福森蒸汽火車巡禮」，可搭乘阿里山森林鐵道蒸汽火車福森號專車，感受阿里山林業鐵道歷史，體驗專屬列車在森林秘境中前行、沉浸在滿滿芬多精裡的感動，再搭配福森號各種體驗主題，融入自然。

阿里山森林遊樂區的沼平車站、祝山車站、小笠原山觀日，被紐約時報、國家地理雜誌等國際媒體肯定為人氣景點。阿里山賓館針對夏季避暑潮，也推出為單人出遊、樂齡族與小家庭等客層設計的「雲端上國度．阿里山日出饗宴」、「曙光日出」專案，滿足不同客層的需求。

其中，「雲端上國度．阿里山日出饗宴」3天2夜住房專案，每月指定日包括4日、9日、14日、19日、24日、29日，入住連續2晚、贈阿里山生態旅遊協會專業導覽，自阿里山火車站出發，搭乘小火車一路攀升至全台海拔最高的祝山車站，下車步行到小笠原山觀景平台觀日，享受國際級360度無死角的全景日出，飽覽阿里山、玉山、中央、雪山四大山脈地景，將日出、雲海、高山的感受盡收眼底。