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搭百年蒸汽火車追日出！雄獅旅遊X阿里山賓館夏季限定

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
阿里山雲海日出。圖/阿里山賓館提供
阿里山雲海日出。圖/阿里山賓館提供

暑假倒數計時，台灣唯一登上紐約時報「2025全球必訪旅行目的地」的阿里山遊程有夏季限定版。阿里山賓館以「森林系福森號蒸汽火車Ｘ雲端國度Ｘ曙光日出」為題，與雄獅旅遊合作推出「森林系漫遊．福森蒸汽火車巡禮」8月25日、8月26日二日漫遊，即日起雄獅旅遊網站開放預訂。

阿里山賓館總經理王覺非表示，迎接暑假避暑旺季，阿里山賓館與雄獅旅行社合作推出暑期限定版「森林系漫遊．福森蒸汽火車巡禮」，可搭乘阿里山森林鐵道蒸汽火車福森號專車，感受阿里山林業鐵道歷史，體驗專屬列車在森林秘境中前行、沉浸在滿滿芬多精裡的感動，再搭配福森號各種體驗主題，融入自然。

阿里山森林遊樂區的沼平車站、祝山車站、小笠原山觀日，被紐約時報、國家地理雜誌等國際媒體肯定為人氣景點。阿里山賓館針對夏季避暑潮，也推出為單人出遊、樂齡族與小家庭等客層設計的「雲端上國度．阿里山日出饗宴」、「曙光日出」專案，滿足不同客層的需求。

其中，「雲端上國度．阿里山日出饗宴」3天2夜住房專案，每月指定日包括4日、9日、14日、19日、24日、29日，入住連續2晚、贈阿里山生態旅遊協會專業導覽，自阿里山火車站出發，搭乘小火車一路攀升至全台海拔最高的祝山車站，下車步行到小笠原山觀景平台觀日，享受國際級360度無死角的全景日出，飽覽阿里山、玉山、中央、雪山四大山脈地景，將日出、雲海、高山的感受盡收眼底。

此外，搭乘小火車不可錯過行程包括品嘗在地美食如祝山周邊社區的茶油麵線、阿里山世代茶農的茶香體驗，以及導覽老師帶領走訪日治時期建置距今已超過90年、全台海拔最高古蹟「阿里山觀象所」，最後再以阿里山特色的葉拓DIY畫下完美的句點。

入住阿里山賓館，感受山林日夜之美。圖/阿里山賓館提供
入住阿里山賓館，感受山林日夜之美。圖/阿里山賓館提供
暑假限定的蒸汽火車追日之旅。圖/阿里山賓館提供
暑假限定的蒸汽火車追日之旅。圖/阿里山賓館提供

阿里山 紐約時報 火車站

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