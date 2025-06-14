金酒推出全新桶陳高粱 「金釀」四火工藝釀出琥珀果香

金門酒廠攜手味丹公司，首度推出全新桶陳高粱酒系列「金釀」，跳脫傳統白酒框架，導入西式橡木桶炙燒與熟成技術，展現東方酒體與西方工藝的創新結合。首款「金釀．桶陳金門高粱酒——島之四象 No.1 琥珀大地」，將於6月20日上午11點起在全家便利商店FamiPort開放預購，酒精度46度，容量750毫升，建議售價1,600元，並陸續於各大菸酒專賣店販售。

「金釀」由金門酒廠首席品酒師王偲名，調和不同態樣的金門高粱酒為基底，搭配西方橡木桶陳技術，採用研發多年的「四火工藝」釀製，前半段堅持古法固態釀造工藝，「麴火」掌控發酵溫度，以細緻溫火孕育出酒香靈魂；「蒸餾火」在高溫烈焰中提煉出純淨與豐饒，保留細膩香氣與醇厚感。

後半段開始融入西方工藝元素，「桶燒火」炙燒美國特製橡木桶，釋放香草、焦糖、堅果、煙燻等風味；最後，橡木桶在麴房旁熟成，製麴散發的熱能構成「熟成火」，慢慢收斂香氣輪廓，口感更加精緻細膩、圓熟悠長。尤其金門溫差劇烈、高達20度，橡木桶熟成過程中要上繳的Angel's Share竟高達10%，讓這批「金釀」更顯珍貴。

由於美國特製橡木桶經過特別炙燒，金門高粱酒與木桶釋放的豐富香草、焦糖與細緻煙燻木質氣息融合後，呈現迷人琥珀色澤。再經非冷凝過濾保留金門高粱酒天然、豐富的酯類香氣與油脂質地，亦如琥珀般封存最真實、自然的風味精華。

「金釀」有別於威士忌的最大亮點，在於金門高粱酒採固態發酵，裝瓶後仍可持續熟成，隨時間演化風味層次，更有酒迷品飲後直呼「口感有如18年蘇格蘭威士忌」，成為市場關注的新興話題。