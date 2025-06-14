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BLACKPINK高雄演唱會未實名制 傳黃牛炒作票價 民代轟市府消極

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
市議員鄭孟洳批評高雄演唱會經濟已淪為「黃牛天堂」。記者郭韋綺／翻攝
市議員鄭孟洳批評高雄演唱會經濟已淪為「黃牛天堂」。記者郭韋綺／翻攝

韓國女團BLACKPINK將於10月在高雄世運主場館演唱，沒有實施實名制下，據悉已有黃牛票炒作，票價翻倍，引發歌迷怨聲載道，民代指，高雄演唱會經濟已淪為「黃牛天堂」，要求文化局應嚴格要求廠商採取實名制，杜絕黃牛。

市議員鄭孟洳表示，高雄市2024年演唱會經濟辦理超過157場演唱會，吸引了超過171萬人次，但背後的黃牛經濟也蠢蠢欲動。

她舉出數據，去年高雄針對黃牛票案件裁罰72件，其中最高開罰金額案件為31萬5200元，這案就是沒有採取實名制「Golden Wave in Taiwan」。

鄭孟洳批評高雄市政府作為消極，去年她早已提案要求文化局擬定演唱會黃牛詐騙配套措施，應優先考慮願意使用實名制的經紀公司，並將信用有疑慮廠商列為黑名單，文化局也允諾將主動與主辦單位溝通採實名制售票，但這次BLACKPINK演唱會仍然沒有實名制，讓歌迷怨聲載道。

鄭孟洳強調發展演唱會經濟，市府更應嚴格要求廠商實施實名制，督促享有免租金紅利的公司負起社會責任，阻絕詐騙行為，維護歌迷權益。

黃牛 演唱會 實名制

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