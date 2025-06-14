六福村水樂園6月21日開放 暑假住房推親子生態旅宿
暑假即將來臨，六福村主題樂園與關西六福莊生態渡假旅館攜手推出「金夏PUNCH住房專案」，主打水陸雙樂園無限暢玩、非洲動物近距離互動，還有早鳥優惠與家庭專屬加碼方案，適合家庭規畫一趟充實又難忘的暑假親子旅行。
業者指出，「金夏PUNCH住房專案」提供兩天一夜、三天兩夜兩種選擇，入住即享水樂園與主題樂園手環不限次數進出，還加贈豐盛早餐、淺山農事體驗與非洲探險遊戲島遊玩機會，讓大小朋友從早玩到晚，親近自然、寓教於樂。
專案即日起開放預訂至6月30日止，凡入住「旺日」或「暑假平旺日」皆不加價，「假日」與「暑假假日」則享加價5折優惠。另加碼第4至第6人免費入住（不含專案內容），3人入住「肯亞藍天房」樓中樓房型，兩天一夜8800元、三天兩夜1萬5300元（均需加10%服務費），專案適用期間為6月21日至9月7日。
7、8月間還有一系列「動物體驗優惠」，讓親子同遊更具教育意義。自7月1日至8月31日止，3至11歲兒童不分平假日皆享5折優惠，12歲以上旅客平日6折、假日85折，可體驗「犀望巴士」、「福豚生態體驗」、「狐獴觀察」等多項活動，與動物零距離互動，體驗自然之美。
此外，六福村水樂園將於6月21日正式開園，搭配主題樂園與動物旅宿，水陸雙享一站式度假選擇。業者表示，希望透過多元行程與優惠內容，讓爸媽輕鬆安排假期、孩子玩得開心，全家人一起創造美好暑假回憶。
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