一探卡地亞腕表造型美學淵源！13件百年骨董登台展出

時間的藝術體現在視覺上，無非就是時計形式的美學，而這正是卡地亞（Cartier）自1853年以來在鐘表領域最廣為人知的特色，素有腕表造型大師之美譽。

自即日起至6月22日止，卡地亞於台北101旗艦店舉辦的Cartier Magician: The Art of Metamorphosis台灣藏家專屬珍藏腕表鑑賞活動，就有共有近60只年度新表與多款經典限量腕表作品、以及13件博物館級的卡地亞典藏系列（Cartier Collection）首次抵台，跨越古今的完整呈現，深入淺出地勾勒出百餘年來卡地亞引領腕表設計美學的先驅地位。

卡地亞傳承、歷史與文化遺產總監Michel Aliaga也首度隨著這系列卡地亞典藏表款與近現代腕表作品來台，梳理骨董表款的歷史淵源，並從對照2025年度新作的設計中，帶領大家品出深入鑑賞與收藏的趣味。卡地亞典藏系列緣起於1970年代、並於1983年正式成立，專門收集品牌早期具備歷史價值的作品，進行修復與保存，除了作為未來設計的參照，也已在世界各地最著名的博物館舉辦過44場專題展覽，拓展了當代觀眾在美學與工藝的視野。

●Santos系列比例美學 承襲博物館級經典

這13枚腕表包括一系列從1920到1980年代的Tank腕表、巧妙演繹比例美學的Santos骨董、裝飾藝術年代的造型晚宴表款、以及別具辨識度的橢圓形Bagnoire系列。Michel Aliaga解釋，創始家族的第三代路易卡地亞（Louis Cartier）奠定了卡地亞風格的基礎：從1904年的Santos、1906 年Tonneau、1912 年的Baignoire與Tortue，到1919年的Tank，他開創性的設計平衡了功能與裝飾元素，而從這些展品中也可見到當代新作如何承襲並演進這些經典的風格元素。

就以今年6月即將上市的多款Santos-Dumont與Santos de Cartier系列飛行腕表為例。在腕表尚未普及、懷表為主流的20世紀初期，路易卡地亞為其好友、巴西飛行先驅山度士杜蒙（Alberto Santos Dumont）打造出第一款男用皮革表帶手表，因而得名。Santos系列腕表以方中帶圓的四角造型與表圈上外露的螺絲為標誌，而從骨董設計可見整體線條日趨流暢，而展出作品中，亦有一款1963年的迷你款，讓人想起今年推出的全新小尺寸作品；1981年的精鋼鍊帶與K金款骨董，也看到當代雙色金屬款的原貌。

●Tank à Guichets限量新作 斜角視窗延續趣味

這次展出數量最豐富的骨董作品，無疑是Tank系列。Michel Aliaga解說，路易卡地亞痴迷於當代最新穎的設計與創意，在1919年首度推出的坦克就是以雷諾FT-17坦克的俯瞰線條為靈感的設計。展品中包括一枚1927年的鉑金坦克配編織金屬表帶、1944年側身線條更為纖薄的Tank Louis Cartier、1978年復刻初始設計的Tank Normale等，其中最受矚目的無疑是啟發今年Cartier Privé新作Tank à Guichets的1931年版本骨董。

Tank à Guichets以金屬將表盤遮蔽、透過視窗顯示時間的設計誕生於1928年，是蒸汽火車最繁盛的年代。這款當時最新進的交通工具，其時刻表採用「翻頁」的方式呈現，啟發了熱愛創新的路易卡地亞。產量極少的Tank à Guichets腕表曾於1997和2005年限量發行過，在藏家引頸企盼下，如今作為Cartier Privé系列第九款作品重新面世。而呼應1931年表款曾改動視窗位置的趣味，今年也特別以限量方式推出斜角視窗的鉑金款式。

Cartier Magician: The Art of Metamorphosis台灣藏家專屬珍藏腕表鑑賞活動，共分五大主題。除了必訪的博物館級歷史骨董，四樓呈現了以Santos-Dumont與Santos de Cartier為主角的經典表款飛行世界，高級製表區則呈現以品牌最具代表性鏤空設計重新演繹的全新Santos-Dumont與Tank Française系列新作，體現品牌極致細膩的工藝和去蕪存菁的精準設計。