屈臣氏插旗 LaLaport 台中 斥資千萬打造百坪美妝旗艦店

屈臣氏LaLaport台中店盛大開幕，首度進駐三井集團旗下購物商城，以新世代質感美學為核心，斥資千萬打造全新「目的型美妝旗艦店」。

屈臣氏董事總經理黃艾知指出「屈臣氏看準LaLaport匯集多樣化的國際快時尚、休閒品牌、大型超市、娛樂設施以及餐飲品牌等優勢，全新屈臣氏LaLaport台中店將體現我們提供多元產品及優質服務的承諾，期望為顧客帶來更豐富、便利與愉悅的購物體驗。」此外，在門市開幕之際，屈臣氏也陸續祭出開幕好禮，6月25日前消費滿388元(折扣後)好禮大放送，以及周周品牌好康等活動，邀請消費者一同感受全新門市的嶄新魅力。

屈臣氏持續拓展全台門市版圖，積極佈局潛力市場。看好台中作為台灣第二大直轄市的消費潛力與觀光商機，宣布插旗Mitsui Shopping Park LaLaport 台中，並延續屈臣氏的「四大店型策略」核心精神，依據商場定位與來客屬性量身打造，賦予門市差異化特色。

屈臣氏LaLaport台中店坐落於LaLaport 台中北館二樓，緊鄰手扶梯及商場服務台，具備絕佳人流優勢，也便於消費者在購物後前往服務櫃檯辦理退稅、兌換禮品或停車優惠。因應LaLaport台中以時尚、國際化定位吸引大量年輕族群與家庭客群，屈臣氏斥資千萬，特別以「新世代質感美學」為題，打造全新的「目的型美妝旗艦店」，百坪的購物空間提供多元化商品，一站就能購齊最夯美妝保養、頭髮護理、健康保健等商品，滿足現代消費者對美麗與健康的全方位需求。

門市整體設計以流暢曲線霓虹燈條與漸層光影圖像為主軸，搭配明亮光線，營造寬敞自在又具現代感的購物空間。收銀櫃檯後方設置引人注目的巨幅電視牆，結合產品展示與視覺行銷，不僅提升科技感，也即時傳遞最新商品資訊與優惠活動。門市內特別規劃「韓妞潮流站」，網羅最齊全的韓系美妝保養品牌與熱銷話題單品，讓美妝愛好者一次掌握K-Beauty潮流趨勢。此外，店內不僅設置試妝區，更貼心設計「紅唇休息區Selfie Wall」，且在紅唇沙發休憩區域設置一面造型吸睛的心型鏡，成為年輕世代消費者隨手拍照打卡的熱門角落，同時也巧妙呼應門市活潑時髦的整體風格。