美大都會名作故宮登場 賴清德總統與馬唯中同框合影

故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，呈現19至20世紀法國藝術的多元風貌。

今天在開展記者會上，貴賓冠蓋雲集，包括總統賴清德、美國在台協會處長谷立言、美國大都會博物館展覽暨國際倡議副總監昆西‧霍頓等人出席，前總統馬英九的女兒馬唯中，也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，成為媒體捕捉焦點。馬唯中現場與賴清德總統握手致意。

賴清德致詞時特別感謝美國大都會博物館與故宮團隊，兩年多來的努力，才促成這場展覽，他也以「台灣的女兒」向馬唯中致意，記者會後賴清德也與策展團隊合影，和馬唯中留下難得的合影畫面。