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美大都會名作故宮登場 賴清德總統與馬唯中同框合影

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
故宮北院第二展覽館今天舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（左二）受邀出席，前總統馬英九的女兒馬唯中（右一），也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，兩人同框合影。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館今天舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（左二）受邀出席，前總統馬英九的女兒馬唯中（右一），也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，兩人同框合影。記者許正宏／攝影

故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，呈現19至20世紀法國藝術的多元風貌。

今天在開展記者會上，貴賓冠蓋雲集，包括總統賴清德、美國在台協會處長谷立言、美國大都會博物館展覽暨國際倡議副總監昆西‧霍頓等人出席，前總統馬英九的女兒馬唯中，也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，成為媒體捕捉焦點。馬唯中現場與賴清德總統握手致意。

賴清德致詞時特別感謝美國大都會博物館與故宮團隊，兩年多來的努力，才促成這場展覽，他也以「台灣的女兒」向馬唯中致意，記者會後賴清德也與策展團隊合影，和馬唯中留下難得的合影畫面。

這次是美國大都會博物館首度來台展出，本次展覽展出來自大都會博物館的81件作品，規劃「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」、「水岸風光」等五大展區，網羅從印象派到早期現代主義共38位藝術家的經典名作，囊括梵谷、馬諦斯、秀拉、畢沙羅與女性藝術家瑪麗・卡薩特、貝絲・莫莉索等人的精彩創作，呈現19至20世紀法國藝術的多元風貌。

故宮北院第二展覽館今天舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（圖）受邀出席致詞。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館今天舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（圖）受邀出席致詞。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，這次是美國大都會博物館首度來台展出，10萬張門票預售一空。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，這次是美國大都會博物館首度來台展出，10萬張門票預售一空。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，這次是美國大都會博物館首度來台展出，10萬張門票預售一空。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，這次是美國大都會博物館首度來台展出，10萬張門票預售一空。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，這次是美國大都會博物館首度來台展出，10萬張門票預售一空。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館歷經兩年整修，今重新啟用，首檔國際大展迎來「美國大都會博物館名作展」，集結雷諾瓦、梵谷、馬諦斯、賽尚等38位藝術大師、共81幅經典名作，這次是美國大都會博物館首度來台展出，10萬張門票預售一空。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館今天舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（中）受邀出席，前總統馬英九的女兒馬唯中（左二），也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，馬唯中現場與賴清德總統握手致意。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館今天舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（中）受邀出席，前總統馬英九的女兒馬唯中（左二），也以大都會博物館亞洲藝術部副主任身分到場，馬唯中現場與賴清德總統握手致意。記者許正宏／攝影

馬唯中 美國在台協會 博物館

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