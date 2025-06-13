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樂高登陸台南！首間授權店進駐南紡有全台最大拼砌體驗區
樂高®授權專賣店今（13）日正式進駐台南南紡購物中心A2館1樓，這也是台南首間樂高®授權專賣店，由樂高®台灣與營運商SUNKIDS樂豐實業合作開設，現場設置全台最大體驗拼砌遊戲區，並以「古都台南」為靈感，結合在地文化與創意，打造親子共遊新亮點。
開幕儀式由樂高台灣區總經理黃小瑩與SUNKIDS樂豐實業董事長歐慶鵬共同主持。黃小瑩表示，樂高®授權專賣店首次登陸台南，店面設計融入當地文化元素，希望帶給消費者的不只是購物體驗，更能感受到樂高與台南文化的緊密連結。
新店特別邀請樂高®專業認證大師黃彥智，以台南知名景點與小吃為題，創作馬賽克地景牆與全台首座積木美食攤車。兩位樂高達人戚心偉、詹政峰則以樂高積木呈現擔仔麵、蝦仁飯、棺材板、白糖粿等台南特色美食，展現文化與創意的融合。
SUNKIDS樂豐實業董事長歐慶鵬指出，這是樂豐實業首間與樂高台灣合作的授權專賣店，希望透過高品質的產品與豐富的互動內容，激發孩子的創造力，也讓大小朋友都能在遊戲中找到樂趣。
為歡慶開幕，自即日起至7月31日，推出多項滿額贈禮活動，包括消費滿1200元送「30644復古汽車」或「30641熊貓」隨機一款，滿2800元贈樂高®復古LOGO購物袋，滿3200元可換樂高®隨身杯，滿4200元則可於指定盒組中選2款，滿6000元則可換限量「40528樂高®商店」。另加碼至6月30日，消費滿1500元送樂高®新品刮刮樂，滿5319元可兌換「40766向珍．奧斯汀著作致敬」紀念款。
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