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晶圓項鍊爆紅！台灣設計師唐波蓉化台積電為藝術品

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「晶圓神山」項鍊以晶圓結構為靈感，層層的圓弧鑲嵌展現科技精密與能量，搭配V形主件致敬台灣半導體核心地位。圖／唐波蓉提供
「晶圓神山」項鍊以晶圓結構為靈感，層層的圓弧鑲嵌展現科技精密與能量，搭配V形主件致敬台灣半導體核心地位。圖／唐波蓉提供

當旅客在飛機上翻閱免稅商品目錄時，一條靈感來自台積電晶圓的紅寶石項鍊「晶圓神山」吸引了注意。這款設計出自台灣珠寶品牌METASOUL創辦人唐波蓉之手，將半導體科技的元素融入珠寶，讓台灣的故事隨著作品被更多人看見。

唐波蓉回憶，創作靈感來自小時候偷看外婆首飾盒的記憶。盒中的點翠髮簪與玉如意與梅花飾品，讓她認識到珠寶不只是裝飾，更是時間與情感的容器，「我想用設計讓世界記住，台灣不只有代工和製造，還能創造故事、有文化靈魂的作品。」

唐波蓉說，晶圓神山項鍊的設計，紅寶石象徵核心製程，圓形外框代表晶圓，而可轉動的軸心結構則暗喻「轉運、轉機」。這件作品不僅深受科技工程師、海外科技人青睞，還獲得多家上市公司的女董座或董娘喜愛，成為公司送禮的首選。唐波蓉認為，珠寶應該承載文化與記憶，傳遞情感與價值，而不僅僅是裝飾品。

她也推出以聯發科與大立光為主題的珠寶系列，像是靈感來自5G晶片的「聯動天璣耳環」和致敬光學技術的「魅力光影項鍊」。透過珠寶設計，她將台灣三大科技企業的精神符號轉譯為文化記憶，這些作品在國際珠寶展上獲得高度關注，並成功打入航空免稅平台，向國際旅客展現台灣的創意。

唐波蓉堅持MIT製造，所有裸石與工藝細節都親自把關，靠設計力與誠信經營，逐步拓展國際市場。這份對珠寶的情感，也推動她將科技元素設計得極致講究。晶圓項鍊必須可轉動，還得符合輕量、抗刮、質感佳等條件，每次打樣都要兼顧外觀與功能性，是設計與材料選擇的雙重挑戰。

台灣珠寶品牌METASOUL創辦人唐波蓉，成功將台灣意象轉化為具國際吸引力的珠寶作品。圖／唐波蓉提供
台灣珠寶品牌METASOUL創辦人唐波蓉，成功將台灣意象轉化為具國際吸引力的珠寶作品。圖／唐波蓉提供
唐波蓉想用設計讓世界記住，台灣不只有代工和製造，還能創造故事、有文化靈魂的作品。圖／唐波蓉提供
唐波蓉想用設計讓世界記住，台灣不只有代工和製造，還能創造故事、有文化靈魂的作品。圖／唐波蓉提供

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