人氣PASTAIO夏季新菜 西瓜沙拉、鳳尾蝦墨魚麵夯到翻

主打匠人製作生義大利麵的人氣義大利餐廳PASTAIO，即日起推出全新夏季菜單。新菜單主打多道適合分享的盛夏豐美蔬果與海味，讓味蕾宛如漫步地中海岸，感受陽光與微風交織的仲夏時分。

迎接陽光明媚的夏日，前菜以繽紛色彩及豐富口感喚醒味蕾，「生火腿鐵鍋鬆餅」（380元）外脆內軟鹹甜共治、最是開眼開胃；「羊奶起司西瓜沙拉」（380元）以盛夏西瓜為主角，交織羊奶起司的鹹香與醇厚，是地中海式沙拉的經典搭配。「義式漁夫炸海鮮沙拉」（540元）將小花枝、溪蝦、丁香魚、軟殼蟹、生蠔、小白蝦，包覆蛋液與杜蘭粗小麥粉炸至酥香，沾佐特製墨西哥煙燻辣椒醬與爽脆生菜一齊入口，鮮香燻辣風味宛如置身義大利海岸。

在義大利麵方面，則推出5款融合經典與創意的新品。「清炒鳳尾蝦墨魚寬麵 」（420元）鮮甜鳳尾蝦香煎後搭配蒜碎、沙丁魚與自製蝦油拌炒新鮮手作墨魚寬麵，蒜香鮮味提振夏日食慾。此外還有「辣炒雙筍貓耳麵」（420元）、「野菇義大利方餃」（420元）、「咖啡手撕羊天使細麵」（420元）、「海鮮煙花女中吸管麵」（580元），海陸食材奔放交織，搭配生麵多變口感與濃淡醬汁演繹，呈現義式職人精神與盛夏風味的完美融合。