地中海活力上手了！HUBLOT推全新Big Bang雙彩陶瓷表

人的五感中，眼睛的感受最為直接。除了明亮或強弱，色彩更能直觀地傳遞情緒能量。瑞士高級製表品牌HUBLOT發表了新款Big Bang Unico Summer腕表，品牌大膽從地中海藍色與陽光橘為色調主軸，將歐洲的熱情、通透融為一體，呈現了仲夏的氣質活力，全球限量發行。

原本即是材質專家的HUBLOT，在新款腕表上使用了「晴空藍」與「活力橘」雙彩的高科技陶瓷，再度呼應了品牌在陶瓷、藍寶石水晶上創造出的豐富配色，堪稱高級製表產業中的調色大師。

其中橘色調的陶瓷表殼並經過微噴砂處理，讓橘色像加掛了濾鏡、呈現柔和霧面質感；無論是義大利、西班牙或希臘的晴空藍天則化作表款的藍色陶瓷表圈，橙、藍交織，夢幻的搭配也像旅遊中的回憶，帶點童趣、帶著不可思議的驚奇與感動。宇舶執行長Julien Tornare表示，表款不僅是一次單一的發表，「而是乘載著盛夏的熱情、愉悅、濃厚的友誼，獻給與品牌一同創造當下的每位同行者。」