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地中海活力上手了！HUBLOT推全新Big Bang雙彩陶瓷表
人的五感中，眼睛的感受最為直接。除了明亮或強弱，色彩更能直觀地傳遞情緒能量。瑞士高級製表品牌HUBLOT發表了新款Big Bang Unico Summer腕表，品牌大膽從地中海藍色與陽光橘為色調主軸，將歐洲的熱情、通透融為一體，呈現了仲夏的氣質活力，全球限量發行。
原本即是材質專家的HUBLOT，在新款腕表上使用了「晴空藍」與「活力橘」雙彩的高科技陶瓷，再度呼應了品牌在陶瓷、藍寶石水晶上創造出的豐富配色，堪稱高級製表產業中的調色大師。
其中橘色調的陶瓷表殼並經過微噴砂處理，讓橘色像加掛了濾鏡、呈現柔和霧面質感；無論是義大利、西班牙或希臘的晴空藍天則化作表款的藍色陶瓷表圈，橙、藍交織，夢幻的搭配也像旅遊中的回憶，帶點童趣、帶著不可思議的驚奇與感動。宇舶執行長Julien Tornare表示，表款不僅是一次單一的發表，「而是乘載著盛夏的熱情、愉悅、濃厚的友誼，獻給與品牌一同創造當下的每位同行者。」
由354個零件建構的HUB1280自製飛返計時機芯成為了表款靈魂，穩定的導柱輪結構，讓飛返計時碼表功能擁有更精確的計時表現，同時無論從正面、透明後底蓋皆可近距離欣賞HUB1280的造工與打磨修飾細節。好消息是，表款並一次附上包含天空藍與白色條紋、深藍與白色條紋與橘色與白色條紋三款防水橡膠帶，全球限量100只，訂價96萬8,000元。
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