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義大天悅飯店推限時快閃專案 住房下殺22折

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
義大天悅飯店推出最強檔的「義起瘋618」限時快閃專案。業者提供
義大天悅飯店推出最強檔的「義起瘋618」限時快閃專案。業者提供

迎接暑假旅遊熱潮，義大天悅飯店推出最強檔的「義起瘋618」限時快閃專案，送兒童早餐再享假日加價優惠，以及針對畢業季與親子家庭設計的「青春不打烊」暑期住房優惠，四人同行每人最低只要700元起。

「義起瘋618」限時專案自6月16日中午12點限時72小時準時開搶，限量50間，主打超值家庭出遊體驗，優惠內容包含入住溫馨家庭房一晚、義大百匯自助早餐兩客，加碼贈送價值638元的兩客兒童早餐，總價只要3,288元，打出22折破盤價。

此外，義大天悅飯店同步推出暑假限定的「青春不打烊」畢業季專案，自2025年6月1日起至8月31日止，專為畢業生、學生族群與親子客群設計，每房四人同行只要2,800元，平均每人僅700元，即可入住舒適的菁英雅緻家庭房一晚。

若選擇加購義大遊樂世界門票，住房含四張門票總價僅需5,300元，等同每人僅需1,325元，就能盡情暢玩樂園設施，留下最精彩的暑假回憶。凡憑大專院校學生證，或提供今年度高中職以上畢業證書或畢業照，即可享有免費升等至14坪的星悅尊榮家庭房，讓旅程更精采舒適。

義大天悅飯店結合住宿、餐飲、遊園、交通一次到位，打造夏日最值得入手的假期專案，六月入住更享加碼好禮，凡官網預定任一專案即贈送義大摩天輪搭乘券，讓旅客從高空俯瞰義大世界全景，體驗白天與夜晚的不同浪漫風情。

飯店 親子 義大世界 暑假 住宿

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