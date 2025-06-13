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寶珀五十噚翻開女表新頁 粉紅或煙燻款？風格自選

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Blancpain今年專門發表兩只38.2毫米的「五十噚」女表，洋溢著甜美或俐落風格。圖／Blancpain提供
Blancpain今年專門發表兩只38.2毫米的「五十噚」女表，洋溢著甜美或俐落風格。圖／Blancpain提供

在經典潛水表中，具有特殊藍寶石水晶鏡面表圈、同時以「噚」而非公尺為計量單位的寶珀（Blancpain）的「五十噚」一向有其特殊位置。近日品牌發表兩款專為女性量身設計的「五十噚」潛水表，除擁有中性尺寸的38.2毫米表殼，同時亦向2021年設立的「女性五十噚獎」女性攝影師致意。

品牌總裁Marc A. Hayek除熱愛美食、賽車同時也深愛潛水，連帶也讓Blancpain長年關心海洋，支持海洋保育，品牌與《海洋學雜誌》先在2020年創立了「年度海洋攝影師大獎」（Ocean Photography Awards），再於隔年成立了「女性五十噚獎」，透過女性攝影師的水下視角，帶人看見海洋的先係、靈動、脆弱與包容；Marc A. Hayek並為此表示：「『女性五十噚獎』不僅頌揚藝術成就，更彰顯女性與海洋深刻連結。此次首度為海洋攝影師頒發專屬時計，鞏固了海洋攝影與Blancpain製表傳承之間的強大聯繫。」

兩只38.2毫米的全新常設款五十噚潛水表的一只選用了煙燻黑漸變珍珠母貝，並搭配18K紅金表殼與細節，第二只則為緞面磨砂鈦金屬搭配花瓣粉紅漸層珍珠母貝；粉紅款帶來了櫻花、甜美甚至洋溢著校園青春氣息；玫瑰金則散發當代、俐落、明快自信，並皆具有透背的藍寶石水晶玻璃、使用Blancpain表廠自製1153自動上鍊機芯，機芯擁矽材質擺輪游絲與四日以上的100小時動力儲存。甜美或俐落？風格自選。

18K玫瑰金款的五十噚女表選用了煙燻黑漸變珍珠母貝，弧面的藍寶石水晶表鏡，更散發著流線圓潤的魅力。圖／Blancpain提供
18K玫瑰金款的五十噚女表選用了煙燻黑漸變珍珠母貝，弧面的藍寶石水晶表鏡，更散發著流線圓潤的魅力。圖／Blancpain提供
Blancpain五十噚潛水表「俏皮粉」色款，搭配23級鈦金屬表帶，1153型機芯、38.2毫米、時間顯示、100小時動力儲存、300米防水，價格店洽。圖／Blancpain提供
Blancpain五十噚潛水表「俏皮粉」色款，搭配23級鈦金屬表帶，1153型機芯、38.2毫米、時間顯示、100小時動力儲存、300米防水，價格店洽。圖／Blancpain提供
Blancpain 38.2毫米五十噚女表，18K玫瑰金、1153自動上鍊機芯、時間顯示、300米防水，Tropic橡膠表帶另附NATO、帆布表帶各一條，價格店洽。圖／Blancpain提供
Blancpain 38.2毫米五十噚女表，18K玫瑰金、1153自動上鍊機芯、時間顯示、300米防水，Tropic橡膠表帶另附NATO、帆布表帶各一條，價格店洽。圖／Blancpain提供
除了被藍寶石水晶保護的表圈下藏有夜光塗料，面盤中的時標、指針也加以Super-LumiNova®夜光材質，讓低光源、水下都能清楚辨識時間。圖／Blancpain提供
除了被藍寶石水晶保護的表圈下藏有夜光塗料，面盤中的時標、指針也加以Super-LumiNova®夜光材質，讓低光源、水下都能清楚辨識時間。圖／Blancpain提供

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