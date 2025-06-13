寶珀五十噚翻開女表新頁 粉紅或煙燻款？風格自選

在經典潛水表中，具有特殊藍寶石水晶鏡面表圈、同時以「噚」而非公尺為計量單位的寶珀（Blancpain）的「五十噚」一向有其特殊位置。近日品牌發表兩款專為女性量身設計的「五十噚」潛水表，除擁有中性尺寸的38.2毫米表殼，同時亦向2021年設立的「女性五十噚獎」女性攝影師致意。

品牌總裁Marc A. Hayek除熱愛美食、賽車同時也深愛潛水，連帶也讓Blancpain長年關心海洋，支持海洋保育，品牌與《海洋學雜誌》先在2020年創立了「年度海洋攝影師大獎」（Ocean Photography Awards），再於隔年成立了「女性五十噚獎」，透過女性攝影師的水下視角，帶人看見海洋的先係、靈動、脆弱與包容；Marc A. Hayek並為此表示：「『女性五十噚獎』不僅頌揚藝術成就，更彰顯女性與海洋深刻連結。此次首度為海洋攝影師頒發專屬時計，鞏固了海洋攝影與Blancpain製表傳承之間的強大聯繫。」