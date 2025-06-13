IKEA召回「VÄRDEFULL大蒜壓泥器」！恐有金屬碎屑脫落

IKEA宣布召回「365+ VÄRDEFULL大蒜壓泥器（黑色）」（產品編號601.636.02），因經內部調查發現這款大蒜壓泥器在使用過程中可能會有金屬碎屑脫落混入食物誤食的風險，已購買的消費者可至IKEA分店退回產品並全額退款。

根據IKEA官網公告指出，「365+ VÄRDEFULL大蒜壓泥器（黑色）」（產品編號601.636.02）因生產過程出現錯誤，在使用過程中可能會有小片金屬碎屑脫落的風險，脫落的碎屑有可能混入食物中被誤食，受影響的產品製造週期為2411（年年週週）至2522（年年週週），消費者可透過產品手柄上的IKEA標識進行識別。

IKEA強調，擁有受影響產品的消費者應立即停止使用，並聯繫IKEA以獲得全額退款，也呼籲消費者協助傳遞相關召回訊息，尤其是過往曾經將受影響的產品轉贈、借出或轉售予他人。受影響的產品可以退回至任何IKEA分店並獲得全額退款，不需要購買證明（發票）。若消費者無法識別是否為受影響產品，也可退回任何IKEA 365+ VÄRDEFULL大蒜壓泥器 （黑色），並獲得全額退款。

如需了解更多訊息，可洽IKEA顧客服務專線（02）412-8869（市話不需打02）。詳情也可查詢IKEA官網公告https://www.ikea.com.tw/zh/customerservice/recalls。