快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

聽新聞
0:00 / 0:00

魚眼、腦天都上桌！黑鮪魚最後召集 4間飯店搶鮮嘗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
SERENA全日餐廳獻上鮪魚干貝沙拉、鮪魚什錦散壽司等鮪魚主題料理無限量供應。圖/高雄日航酒店提供
SERENA全日餐廳獻上鮪魚干貝沙拉、鮪魚什錦散壽司等鮪魚主題料理無限量供應。圖/高雄日航酒店提供

每年4到6月，「海中黑金」黑鮪魚隨黑潮向北洄游到台灣東南部海域產卵，此時正是最肥美的季節。為迎接今年最後的黑鮪饗宴，多家飯店推出各式黑鮪料理，紛強調「最後一批」，想要嘗鮮，機會只到6月底。

大倉久和大飯店推出的「頂級黑鮪魚料理」，嚴選來自屏東東港最後一批、新鮮直送的黑鮪魚，在山里日本料理與歐風館同步登場，即日起至6月22日，以全魚概念演繹初夏旬味。其中，歐風館自助餐廳將整尾黑鮪魚做成炙燒、煎烤、燉煮等多樣風味，如鮪魚塔塔、鮪魚刺身握壽司、鮪魚細捲、鮪魚生魚片拼盤等。

山里日本料理則是推出包括「黑鮪大腹握壽司」、「炙燒大腹壽司」、「乾煎鮪魚下巴」等多道限定佳餚，每一道都展現鮮度與油脂交織的極上口感。針對黑鮪魚較少會被料理的部位，此次特別推出限量供應的「極上旬味料理」，將魚眼、腦天、魚下巴與魚頭等部位，創意料理如「荒煮魚眼」、「清蒸魚眼」等，入口即化、鮮美難忘。

台北士林萬麗酒店即日起至6月30日，於士林廚房、萬麗軒中餐廳、TEA LAB茶坊，以及R bar逸庭4間餐廳，共同推出以東港直送黑鮪魚限定料理，包括黑鮪魚腹肉生魚片盤、黑鮪魚綜合生魚片丼兩款。前者選以珍貴腹部，入口即化的口感與濃郁甘甜風味，可品其鮮美；後者以丼飯納入黑鮪魚及多種時令生魚片。

高雄萬豪酒店11樓「京樂日本料理」餐廳即日起至6月30日也推期間限定「黑鮪魚季」饗宴，以新鮮現切的大腹、中腹及赤身等部位設計多道可口美饌，像是柔嫩多脂的腹肉以刺身或握壽司呈現，黑鮪魚肚條以炭火慢烤逼出豐盈油脂、外酥內嫩香氣誘人，唐揚黑鮪魚則以日式炸粉包裹炸至金黃、外脆內潤。另同步推出生蠔三吃，選用鮮活生蠔演繹橙醋醬油、碳烤及酥炸三種風味。

日前熱鬧揭開黑鮪魚季序幕的高雄日航酒店，6月30日前於飛翔日本料理、桃泉中餐廳、SERENA全日餐廳、咖啡廳與天空酒吧，也有一系列的「東港鮪魚祭」主題菜單。日本料理飛翔除可品嘗到赤身、中腹、大腹等部位刺身及握壽司，首推「東港鮪魚和食套餐」期間限定3,500元。桃泉中餐廳將粵菜精髓與東港鮪魚巧妙結合，推出多道創新佳餚。SERENA全日餐廳則獻上多款鮪魚主題料理無限量供應，同時重現經典的「東港鮪魚海鮮飯湯」，以及創意版的「黑鮪魚造型雞蛋糕」。

黑鮪魚中腹最是美味。圖/大倉久和大飯店提供
黑鮪魚中腹最是美味。圖/大倉久和大飯店提供
大倉久和黑鮪季現正登場。圖/大倉久和大飯店提供
大倉久和黑鮪季現正登場。圖/大倉久和大飯店提供
京樂日本料理餐廳精選產地直送東港黑鮪魚，依不同的部位料理鮮美可口佳餚，即日起至6月30日每天限量供應。圖/高雄萬豪酒店提供
京樂日本料理餐廳精選產地直送東港黑鮪魚，依不同的部位料理鮮美可口佳餚，即日起至6月30日每天限量供應。圖/高雄萬豪酒店提供
台北士林萬麗酒店推出「黑鮪魚綜合生魚片丼飯」。圖/台北士林萬麗酒店提供
台北士林萬麗酒店推出「黑鮪魚綜合生魚片丼飯」。圖/台北士林萬麗酒店提供
日本料理飛翔由瀨戶本總料理長推出刺身、壽司與鍋物等多道經典料理。圖/高雄日航酒店提供
日本料理飛翔由瀨戶本總料理長推出刺身、壽司與鍋物等多道經典料理。圖/高雄日航酒店提供

黑鮪魚 自助餐廳 日本料理

延伸閱讀

屏東黑鮪魚文化季大鮪市集周末舉辦 玖壹壹等登台演出

新北淡水魚市黑鮪魚解體秀首度登場 視覺與味覺雙重饗宴

屏東黑鮪魚季日本相撲力士挑戰扛黑鮪魚 「比想像中還大！」

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

相關新聞

IKEA召回「VÄRDEFULL大蒜壓泥器」！恐有金屬碎屑脫落

IKEA宣布召回「365+ VÄRDEFULL大蒜壓泥器（黑色）」（產品編號601.636.02），因經內部調查發現這款...

魚眼、腦天都上桌！黑鮪魚最後召集 4間飯店搶鮮嘗

每年4到6月，「海中黑金」黑鮪魚隨黑潮向北洄游到台灣東南部海域產卵，此時正是最肥美的季節。為迎接今年最後的黑鮪饗宴，多家...

北投、礁溪享雙湯！大地Ｘ寒沐 二泊自由配再送下午茶

聯名有感！北投大地酒店與礁溪寒沐酒店今夏首度合作，推出「雙泉夏日夢」住房專案，即日起至8月31日限時販售，入住期間可安排...

史上最狂！24小時彈性入住 蘊泉庄加碼平日升等4人房

飯店住一晚總覺時間太短，蘊泉庄推出「24小時彈性入住」的限時優惠，可以真正享受慢旅行。

湖水藍新色太迷人 帝舵推全新Black Bay 54中性款

有別於小溪、大海，清澈的湖水常跟度假產生聯想。無論是台灣的日月潭、法國的安錫湖（Lac d’Annecy）、瑞士的日內瓦...

夢幻帕菲登場！中澤奶霜×栗林裏打造夏日限定展演

6月13日至6月15日期間，「中澤奶霜」攜手甜點品牌「栗林裏」，於松山文創園區男澡堂，推出一場融合甜點、空間與風味敘事的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。