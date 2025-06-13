魚眼、腦天都上桌！黑鮪魚最後召集 4間飯店搶鮮嘗

每年4到6月，「海中黑金」黑鮪魚隨黑潮向北洄游到台灣東南部海域產卵，此時正是最肥美的季節。為迎接今年最後的黑鮪饗宴，多家飯店推出各式黑鮪料理，紛強調「最後一批」，想要嘗鮮，機會只到6月底。

大倉久和大飯店推出的「頂級黑鮪魚料理」，嚴選來自屏東東港最後一批、新鮮直送的黑鮪魚，在山里日本料理與歐風館同步登場，即日起至6月22日，以全魚概念演繹初夏旬味。其中，歐風館自助餐廳將整尾黑鮪魚做成炙燒、煎烤、燉煮等多樣風味，如鮪魚塔塔、鮪魚刺身握壽司、鮪魚細捲、鮪魚生魚片拼盤等。

山里日本料理則是推出包括「黑鮪大腹握壽司」、「炙燒大腹壽司」、「乾煎鮪魚下巴」等多道限定佳餚，每一道都展現鮮度與油脂交織的極上口感。針對黑鮪魚較少會被料理的部位，此次特別推出限量供應的「極上旬味料理」，將魚眼、腦天、魚下巴與魚頭等部位，創意料理如「荒煮魚眼」、「清蒸魚眼」等，入口即化、鮮美難忘。

台北士林萬麗酒店即日起至6月30日，於士林廚房、萬麗軒中餐廳、TEA LAB茶坊，以及R bar逸庭4間餐廳，共同推出以東港直送黑鮪魚限定料理，包括黑鮪魚腹肉生魚片盤、黑鮪魚綜合生魚片丼兩款。前者選以珍貴腹部，入口即化的口感與濃郁甘甜風味，可品其鮮美；後者以丼飯納入黑鮪魚及多種時令生魚片。

高雄萬豪酒店11樓「京樂日本料理」餐廳即日起至6月30日也推期間限定「黑鮪魚季」饗宴，以新鮮現切的大腹、中腹及赤身等部位設計多道可口美饌，像是柔嫩多脂的腹肉以刺身或握壽司呈現，黑鮪魚肚條以炭火慢烤逼出豐盈油脂、外酥內嫩香氣誘人，唐揚黑鮪魚則以日式炸粉包裹炸至金黃、外脆內潤。另同步推出生蠔三吃，選用鮮活生蠔演繹橙醋醬油、碳烤及酥炸三種風味。