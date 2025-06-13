北投、礁溪享雙湯！大地Ｘ寒沐 二泊自由配再送下午茶

聯名有感！北投大地酒店與礁溪寒沐酒店今夏首度合作，推出「雙泉夏日夢」住房專案，即日起至8月31日限時販售，入住期間可安排至9月30日，專案適用於平日，入住兩館優惠價15,800元，可享雙人兩晚住宿、早餐、下午茶及多樣設施體驗。

專案內容包含入住北投大地酒店「奇岩客房」，房內即可泡享白磺泉，以及隔日自助早餐、價值超過1,700元的「文學系—茶韻書香」雙人下午茶組合，讓旅人在書香與茶香中沉澱身心。入住期間於館內任一餐廳皆享9折優惠，並可使用雪景大眾風呂、露天泳池及SPA水療池、健身房與藏書閣等設施，另贈The Gaia SPA 500元折價券。

另一晚則夜宿寒沐酒店「乘風居」雙人房，含MU TABLE自助式早餐兩客，並貼心提供「做自己的咖啡師」滴濾咖啡甜心組兩組、MU BAR指定品項買一送一、迎賓小點與Minibar免費使用。館內設施包括樂未央兒童遊戲區、戶外泳池、綜合溫泉池與健身房，另可至行館享受隱密靜謐的「光之湯」，為旅途注入一場身心平衡的悠然旅程。

「雙泉夏日夢」專案無需連續入住，可依個人彈性安排行程。

大地酒店官網：https://www.thegaiahotel.com、電話：02-5551-8888轉預約中心。