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史上最狂！24小時彈性入住 蘊泉庄加碼平日升等4人房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
蘊泉庄即日起至6月30日推出住房專案，假日不加價、平日限量升等30坪水舍大套房。圖/蘊泉庄提供
蘊泉庄即日起至6月30日推出住房專案，假日不加價、平日限量升等30坪水舍大套房。圖/蘊泉庄提供

飯店住一晚總覺時間太短，蘊泉庄推出「24小時彈性入住」的限時優惠，可以真正享受慢旅行。

蘊泉庄即日起至6月30日推出雙重住房專案，不僅假日不加價、平日周一至周四限量升等30坪水舍大套房，最多可免費入住4人。此外，透過官網或電話預訂享「24小時彈性入住」、接駁服務、房型升等與用餐平日85折，假日9折等優惠。

簡約自然的土舍套房，假日也不加價，即使周末出遊荷包也輕鬆。平日入住則可享限量免費升等至30坪水舍大套房，最多可4人同住不加價，是情侶出遊或家庭旅行的好選擇。

透過官網或電話訂房，還可享更多優惠，最值得一提的是平日（周一至周四）提供24小時入住彈性服務，無論早到晚歸，都能盡情享受假期。另提供捷運紅樹林站出發至飯店的接駁專車，以及日蘊堂用餐折扣，還有機會免費升等至水舍套房，每房還可多一位旅客免費入住。

蘊泉庄日蘊堂餐廳今夏全新推出蘊藏套餐「粵旬藝」，強調經典粵菜、結合時令食材，從迎賓四品膳到花雕酒芙蓉蒸龍蝦、極汁爆骰仔牛、松露鮑魚四寶卷，各有巧思。每套1,880元起。

另針對在地居民也推出專屬福利，即日起至8月31日，只要憑身分證明設籍或居住於淡水區，至日蘊堂用餐即可享平日85折、假日88折優惠。此外，於館內任一餐廳單筆消費滿1,500元，即可獲贈沐天澤大眾湯當日免費入場乙次。

相關資訊可查蘊泉庄官網：https://reurl.cc/Gn0O3G，電話：02-2622-7888。

沐天澤大眾湯。圖/蘊泉庄提供
沐天澤大眾湯。圖/蘊泉庄提供
「蘊藏套餐粵旬藝」每套1,880元起。圖/蘊泉庄提供
「蘊藏套餐粵旬藝」每套1,880元起。圖/蘊泉庄提供

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