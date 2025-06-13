史上最狂！24小時彈性入住 蘊泉庄加碼平日升等4人房

飯店住一晚總覺時間太短，蘊泉庄推出「24小時彈性入住」的限時優惠，可以真正享受慢旅行。

蘊泉庄即日起至6月30日推出雙重住房專案，不僅假日不加價、平日周一至周四限量升等30坪水舍大套房，最多可免費入住4人。此外，透過官網或電話預訂享「24小時彈性入住」、接駁服務、房型升等與用餐平日85折，假日9折等優惠。

簡約自然的土舍套房，假日也不加價，即使周末出遊荷包也輕鬆。平日入住則可享限量免費升等至30坪水舍大套房，最多可4人同住不加價，是情侶出遊或家庭旅行的好選擇。

透過官網或電話訂房，還可享更多優惠，最值得一提的是平日（周一至周四）提供24小時入住彈性服務，無論早到晚歸，都能盡情享受假期。另提供捷運紅樹林站出發至飯店的接駁專車，以及日蘊堂用餐折扣，還有機會免費升等至水舍套房，每房還可多一位旅客免費入住。

蘊泉庄日蘊堂餐廳今夏全新推出蘊藏套餐「粵旬藝」，強調經典粵菜、結合時令食材，從迎賓四品膳到花雕酒芙蓉蒸龍蝦、極汁爆骰仔牛、松露鮑魚四寶卷，各有巧思。每套1,880元起。

另針對在地居民也推出專屬福利，即日起至8月31日，只要憑身分證明設籍或居住於淡水區，至日蘊堂用餐即可享平日85折、假日88折優惠。此外，於館內任一餐廳單筆消費滿1,500元，即可獲贈沐天澤大眾湯當日免費入場乙次。