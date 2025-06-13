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湖水藍新色太迷人 帝舵推全新Black Bay 54中性款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR發表新款Black Bay 54腕表湖水藍色新款，並使用了五鏈節表帶。圖／TUDOR提供
TUDOR發表新款Black Bay 54腕表湖水藍色新款，並使用了五鏈節表帶。圖／TUDOR提供

有別於小溪、大海，清澈的湖水常跟度假產生聯想。無論是台灣的日月潭、法國的安錫湖（Lac d’Annecy）、瑞士日內瓦湖，湖邊生活總讓人接近自然，在無形中放慢的生活節奏。帝舵（TUDOR）發表新款Black Bay 54湖水藍色款，以37毫米與療癒色彩，悄悄捎來遠方的理想時光。

TUDOR的Black Bay系列原就有一詩情畫意的中文譯稱「碧灣」，系列表款是從TUDOR一只1954年的Oyster Prince Submariner 7922腕表得到啟發，因此也成為Black Bay「54」的數字由來。現代的Black Bay 54保留了1950年代的特色，諸如清楚好辨讀的鐘點式時標、帝舵最受人喜愛的「雪花」針，以及12點鐘方向的盾形Logo。

然新款Black Bay 54湖水藍色款最大特色其一在於帶有沙灘聯想的不規格面盤質地，像是視線穿透湖水後淺灘處的輕透色彩，感覺下一秒就會有小魚、小蝦漂游而過，特色其二則是37毫米的中性尺寸，無論男女都能駕馭。動力來源使用了通過瑞士官方天文台認證（COSC）的品牌自製MT5400型自動上鍊機芯，機芯具抗磁性的矽游絲，並帶來可達約三日的70小時動力儲備，表款並可防水200米，價格店洽。

TUDOR的Black Bay 54腕表湖水藍色面盤搭配37毫米，正合適於愜意的度假心境。圖／TUDOR提供
TUDOR的Black Bay 54腕表湖水藍色面盤搭配37毫米，正合適於愜意的度假心境。圖／TUDOR提供
TUDOR新款Black Bay 54腕表湖水藍色新款，承襲了1954年的經典設計風采。圖／TUDOR提供
TUDOR新款Black Bay 54腕表湖水藍色新款，承襲了1954年的經典設計風采。圖／TUDOR提供
不規格面盤的質地，也像視線穿透湖水後的輕透療癒。圖／TUDOR提供
不規格面盤的質地，也像視線穿透湖水後的輕透療癒。圖／TUDOR提供

瑞士 沙灘 日內瓦

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