湖水藍新色太迷人 帝舵推全新Black Bay 54中性款

有別於小溪、大海，清澈的湖水常跟度假產生聯想。無論是台灣的日月潭、法國的安錫湖（Lac d’Annecy）、瑞士的日內瓦湖，湖邊生活總讓人接近自然，在無形中放慢的生活節奏。帝舵（TUDOR）發表新款Black Bay 54湖水藍色款，以37毫米與療癒色彩，悄悄捎來遠方的理想時光。

TUDOR的Black Bay系列原就有一詩情畫意的中文譯稱「碧灣」，系列表款是從TUDOR一只1954年的Oyster Prince Submariner 7922腕表得到啟發，因此也成為Black Bay「54」的數字由來。現代的Black Bay 54保留了1950年代的特色，諸如清楚好辨讀的鐘點式時標、帝舵最受人喜愛的「雪花」針，以及12點鐘方向的盾形Logo。