暑假最好玩！ 麗寶樂園新增親子農場、精靈主題、網美沙灘
暑假出遊省荷包就趁這次，麗寶福容大飯店今夏推出買一送一超殺優惠，只要在6月30日前下訂麗寶福容大飯店的暑假早鳥住房，就再送你入住「麗寶賽車主題旅店住宿券」一晚，全部只要9,999元。
麗寶樂園渡假區2025年暑假集結眾多全新亮點，探索世界推出精靈主題，打造六大精靈磅礡花車遊行，馬拉灣則有充滿粉紅色系的網美沙灘區，以清涼粉嫩的夏季風格迎接暑假，除了樂園，還將有全新親子農場在暑假期間開幕，OUTLET則將有室內雪體驗館「熱雪天堂」，眾多項目一一登場，讓麗寶樂園渡假區成為今年暑假最好玩的地方。
麗寶福容大飯店「暑假早鳥」住房專案，包含雙人住宿一晚、早晚餐、雙日水陸樂園門票等，平日(週一~週四)只要9,999元起，再送一張麗寶賽車主題旅店平日住宿券，6/13 中午12點起於麗寶福容大飯店官網開賣，每天只限量開放20間。讓你住完一晚麗寶福容大飯店，再送你一晚麗寶賽車主題旅店住宿，這次玩不夠，下次再來玩到翻。
麗寶樂園渡假區有水陸樂園、OUTLET、賽車場，還有全台最大追風奇幻島、樂奇Lucky Club等豐富的娛樂體驗和美食饗宴，不須舟車勞頓即能享受一站式旅遊，想放慢步調的旅客，還可選擇「FUN浪25 夏日盛典」三天兩夜住房專案，含麗寶福容大飯店雙人住宿兩晚、兩日水陸雙園門票、雙日早餐與一晚精緻晚餐，二泊三食最低只要 16,999 元起。
對於年輕族群或追求新鮮感的旅客，緊鄰麗寶國際賽車場的麗寶賽車主題旅店則主打賽道第一排、在房間就能直擊賽事的特色，搭配高CP值價格打動人心。暑期限定「啟動夏日」住房專案，同樣享有水陸樂園雙日門票，一泊一食兩人最低4,999元起、四人入住最低7,999元起，適合好友同遊或家庭小旅行。
近期氣溫飆升，麗寶福容大飯店祭出冰淇淋活動，6月20日起於飯店 Lobby Café 舉辦「轉一轉・甜一夏」冰淇淋轉盤遊戲，旅客只需花費 100元 ，即可參加、人人有獎，最大獎有機會帶回義式冰淇淋 3盒！福粵樓餐廳則有夏季限定的全新「炸冰淇淋」，3個只要188元，非常適合餐後清涼一下；6月20日起在福粵樓旁的「坐一下8」區域的打卡點，拍照並於社群打卡、追蹤麗寶福容大飯店官方IG帳號，即可至 Lobby Café 兌換精美小禮一份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言