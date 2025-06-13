新北群募輔導計畫首波入選團隊出爐！ 本年度徵件至7月31日止 歡迎一起衝群募

創意激盪，夢想加速落地！「114年度新北市群眾募資輔導計畫」已正式啟動，首波遴選結果出爐，共有四組來自科技與設計加值領域的優秀團隊脫穎而出。該計畫自109年起深耕在地創新能量，至今已協助77組團隊成功集資，進軍市場。今年預計將輔導8組團隊，名額有限，歡迎新北在地創意業者把握機會，一起踏上群募之路！

經發局長盛筱蓉表示，「新北市群眾募資輔導計畫」邁入第六年，114年度延續以「原創性或AI相關應用之商品或服務」為募集主軸，聚焦在產品的創新設計與科技應用，透過專業輔導及群眾募資平台資源，協助新創團隊落實產品開發、測試市場、精準行銷，打造商品商機新可能。本年度首波入選的四項創新產品，展現強烈的市場潛力與產品差異化，涵蓋智慧家居、環保設計、生技農業與永續時尚等多元領域。

經發局表示，本次入選的四項產品各具特色，由陞泉實業股份有限公司提出的「Arpha 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖：N1」，新增AI學習功能，提高解鎖識別度及速度，更兼顧MIT智慧製造與安全品質。來自蒔器股份有限公司的「偶數杯杯 雙杯雙蓋飲料杯」，將一只飲料杯靈活拆解為兩個獨立杯體，重新定義外出飲品容器的實用與美感；此外，「SKYE Footwear 輕旅鞋」由康樂球工作室研發，以輕量化、防水與人體工學設計，鞋材來自可生物分解與再生利用的環保素材，主打永續與機能並重。

此次入選的團隊中，安美洛生技有限公司以「植研系列植物營養液」吸引目光，其專注於觀葉植物照護與作物健康，有效提升植物抗病力與生長品質，是農耕與綠植愛好者的理想選擇。該公司由清華大學博士所成立，近期參與「2025 Select LA/TW 跨境創新交流」獲當地創投、加速器高度肯定，更成功對接加州大學河濱分校的植物病害防治學者，計劃共同建立示範試驗基地。該公司將於7月19日至20日於台北圓山花博爭艷館的「水美園展覽」及7月24日至27日於南港展覽館的「2025亞洲生技大展」展出，歡迎有興趣的民眾搶先親至現場體驗產品魅力，全力支持新北優秀企業！更多資訊詳見業者粉絲專頁( https://reurl.cc/eMK5qQ )。

經發局補充，新北市群眾募資輔導計畫除協助團隊上架群募平台外，更提供總市值5萬元的廣告資源與一對一顧問輔導，全方位強化品牌曝光與行銷策略，協助新創團隊跨出成功的第一步。自計畫推動以來，累計募資總額已突破新臺幣2.37億元，成果斐然。本年度徵件至7月31日止，凡公司或工廠登記於新北市之業者皆可報名。經發局邀請所有懷抱創新構想的團隊踴躍投件，將你的原創產品推向市場，開創夢想的無限可能！更多詳細資訊請洽官方網站( https://www.ntpc-crowdfunding.com/ )查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

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