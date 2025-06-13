夢幻帕菲登場！中澤奶霜×栗林裏打造夏日限定展演
6月13日至6月15日期間，「中澤奶霜」攜手甜點品牌「栗林裏」，於松山文創園區男澡堂，推出一場融合甜點、空間與風味敘事的期間限定展演「此地禁止融化．Creamscape」。除了能夠用輕鬆、可愛的元素認識「帕菲」與產品特色，現場也佈置豐富的打卡元素，並可品嚐到栗林裏特製的帕菲，為夏日帶來一股清涼。
具有百年歷史的日本中澤乳霜，以綿密柔軟的質地與濃郁乳香著稱，可直接品嚐，亦可搭配果物或其他風味堆疊層次，獲得許多主廚的肯定與信賴。此次攜手專精盤飾甜點的「栗林裏」，由雙主廚Wise與Sylvia操刀，將中澤乳霜結合春夏果物，於現場打造一款特製帕菲，宛若結構穩固、層次分明的「可食建築」。底層為中澤奶霜製成的奶凍，並依序堆砌果凍、哈密瓜片、四季春香緹、哈密瓜球等多種元素，讓人逐層享受豐富的口感與滋味變化。
展演中，藉由宛若夏日泳池畔的奇幻空間，建構起城市中的緩慢寧靜。現場亦透過圖卡分享產品理念，並規劃有戶外打卡區、用餐區，更有4種不同主題的拍貼機可供拍攝。活動採免費入場，搭配栗林裏特製帕菲，每組350元。此外，針對全台北中南與花東地區約30間的甜點名店，亦將串連推出「中澤夏日帕菲」活動，各自推出專屬創作，包括有御菓子花雨、Double V、SEASON Artisan Pâtissier、杏仁核Amygdala、TERRA Bean to Bar Chocolate等店家共襄盛舉。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言