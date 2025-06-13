夢幻帕菲登場！中澤奶霜×栗林裏打造夏日限定展演

6月13日至6月15日期間，「中澤奶霜」攜手甜點品牌「栗林裏」，於松山文創園區男澡堂，推出一場融合甜點、空間與風味敘事的期間限定展演「此地禁止融化．Creamscape」。除了能夠用輕鬆、可愛的元素認識「帕菲」與產品特色，現場也佈置豐富的打卡元素，並可品嚐到栗林裏特製的帕菲，為夏日帶來一股清涼。

具有百年歷史的日本中澤乳霜，以綿密柔軟的質地與濃郁乳香著稱，可直接品嚐，亦可搭配果物或其他風味堆疊層次，獲得許多主廚的肯定與信賴。此次攜手專精盤飾甜點的「栗林裏」，由雙主廚Wise與Sylvia操刀，將中澤乳霜結合春夏果物，於現場打造一款特製帕菲，宛若結構穩固、層次分明的「可食建築」。底層為中澤奶霜製成的奶凍，並依序堆砌果凍、哈密瓜片、四季春香緹、哈密瓜球等多種元素，讓人逐層享受豐富的口感與滋味變化。