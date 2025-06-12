台中藝博7月4日登場 台中人喜好曝：愛雕塑、潮藝術也很愛

2025台中藝術博覽會7月4日到6日登場，共集結62家畫廊，其中11家海外畫廊，為歷屆最多。主辦單位中華民國畫廊協會說，台中因豪宅、具代表性文化建築多，台中買家愛雕塑、色彩飽和度高的亮眼畫作，卡漫等潮藝術也很愛，包容性極高。

台中藝博將於台中日月千禧酒店盛大登場，今年共集結62家畫廊，包含51家台灣畫廊、11家海外畫廊，以及2個特展展位。13家畫廊為首次參展，12家為台中在地。

畫廊協會說明，台灣在疫情期間，飯店型藝博展現強勁的展覽動能，疫後更持續吸引國際關注。今年初台南藝博海外展商數突破均值兩倍，今年台中藝博更創下歷年最多海外畫廊參展，其中又以日韓二國最多，突顯台灣在全球藝術市場的關鍵地位。

畫廊協會觀察，台中買家因豪宅、地標文化建築多，喜好中型的雕塑作品，約占展品的3至4成，不少建商就是買家，作為收藏、建案公共空間展示等，畫作則偏好色彩飽和度高、亮眼的畫作，另外，卡漫等潮藝術也很受歡迎，包容性極高。

畫廊協會指出，台中近年興建多座具代表性的文化建築，如亞大現代美術館、台中國家歌劇院，台中綠美圖，中國醫藥大學美術館等，台中藝博回應以「建築X藝術」為展覽主軸之一，邀請逢甲大學副校長黎淑婷7月5日專題講座，探討「建築環境與藝術的共生關係」。

今天的展前預覽，呈現3家台中畫廊精彩展品，包括大河美術帶來王尋個展，凡亞藝術空間展出玉分昭光作品，科元藝術則以廖震平作品來翻轉觀眾的感官。