燒肉＋現烤鰻魚還配海膽！星胡同×四代目菊川聯名了

以航空為主題的燒肉餐酒館「STAR HUTONG 星胡同」，今夏攜手日本米奇餐盤推薦的老字號鰻魚店「四代目菊川」，將燒肉與鰻魚料理相互結合，自6月18日起推出期間限定「名古屋航線料理」，吃得到名物白燒鰻、鰻魚春捲沙拉、豪華鰻重五吃等不同餐點，帶來不同的味覺盛宴。

「四代目菊川」自1932年於日本名古屋起家，至今已有超過90年的歷史。2023年1月，四代目菊川首次登台，以關西式的手法，提供「名物蒲燒一本重」、「菊川鰻三吃」等鰻魚料理。至於「星胡同」則以創新燒肉為發想，結合「航線料理」概念，打造出跨界的味蕾之旅。此次雙品牌的合作，即是將燒肉與鰻魚風味相互結合，共設計「星選紅銅之膳」、「星選白銀之膳」與「星選煌金之膳」等3種方案，雙人價各為2,980、3,980、4,980元。

針對鰻魚料理，三款方案都吃得到「鰻魚先付三品」，內含有酥炸鰻骨仙貝、鰻冊、鰻兜唐揚等3款精緻的開胃小品；「鰻魚春捲沙拉」則是將蒲燒鰻魚與紫蘇葉、牛蒡絲共同包裹於春捲皮中酥炸，底層襯著清爽的和風沙拉，堆疊出豐富的口感。另外還有「鰻魚高湯玉子燒」，帶來溫潤和諧的滋味。