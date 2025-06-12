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從樹皮衣到時尚編織 來「島嶼織縷」特展探索南島服飾

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立十行博物館即日起展出「島嶼織縷-古代南島衣飾特展」。圖／十三行博物館提供
新北市立十行博物館即日起展出「島嶼織縷-古代南島衣飾特展」。圖／十三行博物館提供

新北市立十行博物館推出「島嶼織縷-古代南島衣飾特展」，完整呈現從史前到當代的南島語族製衣工藝，邀請民眾透過珍貴的考古文物與當代工藝創作，感受「取之自然、用之自然」的永續生活哲學。

十三行博物館表示，衣服不僅是提供保暖、防護等功能，從最初的獸皮衣，到植物纖維的捶打與捻線編織，人類的衣物隨著時代、環境及技術不斷演進，更蘊含豐富的文化與社會象徵，服飾的樣式、用色到紋飾，都傳達著族群獨特的精神內涵與傳統意義。

博物館表示，「島嶼織縷-古代南島衣飾特展」與花蓮縣政府、花蓮縣台灣原住民族文化館及帛琉共和國大使館等單位合作，以「敲．樹皮的綿延」、「編．絲線的交織」、「傳．衣藝的新生」三大主題，完整呈現南島語族製衣技藝的演進脈絡。

展品網羅菲律賓、帛琉、馬來西亞、印尼、斐濟等地區的傳統服飾，還有泰雅、布農、阿美、撒奇萊雅、噶瑪蘭等五個臺灣原住民族群的精美織品。此外，本次特展更首次展出距今4500年的水碓尾遺址「有槽石棒」，見證史前臺灣樹皮布文化的存在；同時展出多件來自下罟坑、大坌坑等遺址的陶製紡輪，展現了古代編織技術的發展軌跡。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，南島語族的製衣工藝，從樹皮布到精緻編織，展現了先民順應自然、尊重資源的生活智慧，也蘊含著族群的美學與信仰。展覽即日起至2026年3月15日於十三行博物館第二特展廳展出。

首次展出距今4500年的水碓尾遺址「有槽石棒」，見證史前台灣樹皮布文化的存在。圖／十三行博物館提供
首次展出距今4500年的水碓尾遺址「有槽石棒」，見證史前台灣樹皮布文化的存在。圖／十三行博物館提供

展覽資訊 原住民族 博物館 十三行

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