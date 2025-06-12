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京站服飾鞋包滿3千送3百 微風Rosmarino五大優惠放送
京站時尚廣場即日起至7月2日推出年中慶「City Walk生活潮態度」主題活動，結合時尚購物與城市探索體驗。
京站年中慶線上、線下優惠全面啟動，線下實體優惠推出Q卡友持行動Q卡於全館指定服飾、鞋包當日累積消費滿3,000元送300元。Qonline線上購物全站滿3,000元折160元（可累計折扣）LINE購物下單享4%LINE POINT回饋，街口支付享最高16%回饋，悠遊付消費滿千最高18%回饋。
此外，精選城市City Walk穿搭推出年中慶優惠，New Balance復古休閒鞋CT500原價3,480元，特價2,958元。JOURNAL STANDARD relume棉質弧形LOGO短T原價1,560元，特價1,000元，雙向彈力打摺褲原價3,520元，特價2,000元。MISS 21太空金屬感漁網芭蕾大頭瑪莉珍鞋原價4,780元，特價2,980元。
同時京站年中慶於6月21日、6月22日兩天規畫「City Walk一起探索我們的城市」導覽活動，路線為北門至大稻埕街區，採線上報名，每場限額20名，共2場，詳細報名方式可參閱京站官網。
微風廣場的義式餐廳Rosmarino，即日起至6月29日舉辦「歡慶義大利國慶」活動，推出五大主題優惠，並限定推出「義大利國慶披薩」。這款創意披薩以義大利國旗為靈感，將紅色蕃茄、白色莫札瑞拉起司與綠色芝麻葉融合在薄餅之上，主廚特別推薦「捲著吃」，一口吃到完整的食材美味。同時，Rosmarino也特別推出國旗配色系列菜色享8折優惠，包括經典的番茄水牛起司開胃麵包、卡布里沙拉、瑪格麗特披薩及D.O.C 冠軍披薩，以及披薩系列全品項第二顆半價等優惠，一起用美食感受義大利的熱情。
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