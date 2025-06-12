京站服飾鞋包滿3千送3百 微風Rosmarino五大優惠放送

京站時尚廣場即日起至7月2日推出年中慶「City Walk生活潮態度」主題活動，結合時尚購物與城市探索體驗。

京站年中慶線上、線下優惠全面啟動，線下實體優惠推出Q卡友持行動Q卡於全館指定服飾、鞋包當日累積消費滿3,000元送300元。Qonline線上購物全站滿3,000元折160元（可累計折扣）LINE購物下單享4%LINE POINT回饋，街口支付享最高16%回饋，悠遊付消費滿千最高18%回饋。

此外，精選城市City Walk穿搭推出年中慶優惠，New Balance復古休閒鞋CT500原價3,480元，特價2,958元。JOURNAL STANDARD relume棉質弧形LOGO短T原價1,560元，特價1,000元，雙向彈力打摺褲原價3,520元，特價2,000元。MISS 21太空金屬感漁網芭蕾大頭瑪莉珍鞋原價4,780元，特價2,980元。

同時京站年中慶於6月21日、6月22日兩天規畫「City Walk一起探索我們的城市」導覽活動，路線為北門至大稻埕街區，採線上報名，每場限額20名，共2場，詳細報名方式可參閱京站官網。