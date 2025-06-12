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夏日清爽系穿搭 時髦走跳不設限

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
夏季清爽感穿搭。圖／品牌提供
夏季清爽感穿搭。圖／品牌提供

台灣的夏天是有名的難熬，不只天氣多變化，持續高溫又面臨梅雨季節，如何穿出有型又舒服的清爽感，是夏季首要課題。

國家地理服飾應對高溫FROZEN CUBE涼感系列

夏天流汗最怕衣服傳出悶臭味，韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾，今夏應對高溫全面升級推出FROZEN CUBE涼感系列，主打日常穿著的機能服，使用智慧涼感科技材質KINETICOOL®與環保永續的玉米鬚材質提煉而成的纖維，根據身體濕度與溫度主動調節涼感效果，訴求提供持久的涼爽，讓夏日外出保持清爽感。

國家地理服飾男裝FROZEN CUBE涼感POLO衫3,480元，男女同款FROZEN CUBE涼感短褲2,880元。圖／國家地理服飾提供
國家地理服飾男裝FROZEN CUBE涼感POLO衫3,480元，男女同款FROZEN CUBE涼感短褲2,880元。圖／國家地理服飾提供
國家地理服飾女裝FROZEN AIR胸口袋涼感短袖上衣2,680元，女裝FROZEN AIR涼感工裝長裙4,580元。圖／國家地理服飾提供
國家地理服飾女裝FROZEN AIR胸口袋涼感短袖上衣2,680元，女裝FROZEN AIR涼感工裝長裙4,580元。圖／國家地理服飾提供

KEEN招牌編織鞋再進化UNEEK WK步行鞋履

美國戶外機能品牌KEEN招牌的編織鞋推出全新進化版「UNEEK WK」，也就是把UNEEK的編織鞋面結合了WK 450的鞋底，將品牌獨家專利KEEN.CURVE弧形中底科技結合經典TWO-CORD雙繩結構，汲取兩者的精華打造的步行機能鞋履。專利中底系統採用類滾輪弧度設計，引導腳步自然前推，減輕步行疲勞，同時提升步伐節奏與行走效率。採用PET再生編織鞋帶結合超細纖維材質，兼顧環保與透氣包覆感。從城市街頭到音樂祭現場，或是從山徑步道到海岸線的全地形，都可以帶來舒適穿著體驗。

美國戶外機能品牌KEEN推出全新進化鞋款UNEEK WK，以步行為主要訴求。圖／摘自IG：keen.tw
美國戶外機能品牌KEEN推出全新進化鞋款UNEEK WK，以步行為主要訴求。圖／摘自IG：keen.tw
美國戶外機能品牌KEEN推出全新進化鞋款UNEEK WK，以步行為主要訴求。圖／摘自IG：keen.tw
美國戶外機能品牌KEEN推出全新進化鞋款UNEEK WK，以步行為主要訴求。圖／摘自IG：keen.tw

PORTER INTERNATIONAL丹寧、復古圓筒包

明朗的艷夏同樣也是旅遊的旺季，好搭又好收納的隨身包款是出門好夥伴。丹寧風潮回歸，PORTER INTERNATIONAL以丹寧材質融合休閒潮流袋型，推出PATCH WORK與NIMES系列包，適合喜歡丹寧的使用者。具復古色彩的ROLLIN系列圓筒包也是焦點，復古的圓筒造型同時提供充足收納空間，也配有可拆式萬用迷你小包，專為AirPods、零錢等小物提供獨立收納空間，並搭配可拆式背帶，可切換手提與斜背造型，大小款式適應日常通勤與短途出行的需求。

PORTER INTERNATIONAL ROLLIN手提包(S)，4,350元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL ROLLIN手提包(S)，4,350元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL PATCH WORK雙層斜背包(M)，4,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL PATCH WORK雙層斜背包(M)，4,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

高溫 收納 品牌

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