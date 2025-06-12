卡地亞化身魔術師！台灣藏家專屬鑑賞活動 幻化表殼美學

卡地亞（Cartier）自即日起至6月22日止，於台北101旗艦店舉辦Cartier Magician: The Art of Metamorphosis台灣藏家專屬珍藏腕表鑑賞活動，共有近60只年度新表與多款經典限量腕表作品，以及13件博物館級的卡地亞典藏系列（Cartier Collection）首次抵台，其豐富性完美見證卡地亞自1853年來引領造型腕表美學的翹楚地位。

展區共分五大主題：四樓以Santos-Dumont & Santos de Cartier為主角的經典表款飛行世界、五樓透過Santos-Dumont & Tank Française體現鏤空設計之美的高級製表區、梳理藏家系列（Cartier Privé）第九款創作Tank a Guichet的歷史展品區、薈萃高級珠寶腕表藝術之作的Panthère & Tressage展區，以及集結珍稀寶石與生活藝術、以破格創意打造座鐘與香檳杯作品展區。展品涵蓋卡地亞典藏系列、1970年代後的近現代腕表作品、藏家系列、高級製表（Fine Watchmaking）、高級珠寶腕表與座鐘、高級擺件與經典表款等，是透過完整時間縱向與相關領域完整鑑賞卡地亞時計豐富多元面貌的絕佳機會。

四樓入口，機翼造型的展覽裝置營造出飛行主題，Santos-Dumont超大型表款及Santos de Cartier全新小尺寸腕表。向Alberto Santos Dumont的豆娘號飛機致敬的3款超大款式均搭配手上鍊機芯，黃K金版本表盤以陽光放射紋模擬飛機結構的木質效果；玫瑰金版本表盤則裝飾亞麻布料壓印花紋；鉑金版本所配表盤的圓形刷紋彷如金屬零件的紅銅，彰顯飛行淵源。全新小型款則是卡地亞對當代女性配戴需求的回應，提供金質與精鋼材質、全精鋼材質或全金質款式，均配備可更換式表鍊與表帶系統。

五樓展區最大亮點為度來台的13件典藏系列非賣品，都是見證品牌風格美學演變歷史的珍藏。其中包括一系列從1920到1980年代的Tank腕表、巧妙演繹比例美學的Santos骨董、裝飾藝術年代的異形晚宴表款、以及別具辨識度的橢圓形Bagnoire系列。其中一款罕見的1931年版本Tank À Guichets，對照今年忠實還原1928年的原始設計的新款Cartier Privé新作，可見視窗位置的巧妙變化豐富了收藏的趣味。