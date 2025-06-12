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車狂必打卡!CAFE!N聯名AMG主題店「最速燒胎咖啡」必喝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
國內咖啡品牌CAFE!N首度攜手Mercedes-Benz，以其高性能子品牌Mercedes-AMG為主軸，打造期間限定主題概念店。圖／CAFE!N提供
國內咖啡品牌CAFE!N首度攜手Mercedes-Benz，以其高性能子品牌Mercedes-AMG為主軸，打造期間限定主題概念店。圖／CAFE!N提供

國內咖啡品牌CAFE!N首度攜手Mercedes-Benz，以其高性能子品牌Mercedes-AMG為主軸，展開跨界合作計畫。此次聯名不僅將速度與工藝化為限定餐飲，即日起至8月3日，更同步於台北、台中打造兩間期間限定主題概念店，邀請咖啡迷與車迷深入感受AMG引擎背後的職人工藝與賽道精神。

Mercedes-AMG以「One Man, One Engine」精神聞名，象徵每具引擎由單一工程師手工組裝、親筆簽名，體現對性能與品質的極致要求。CAFE!N則從選豆、烘焙、萃取到設計，始終堅持手工細節，雙方品牌精神一拍即合，催生出這場結合速度與品味的限時對話。

本次聯名主打四款特色品項，包括靈感源自賽道起跑瞬間的「最速燒胎咖啡」，在杯口炙燒棉花糖展現焦香層次；「傳奇蘋果樹通寧美式」的蘋果意象呼應著AMG廠徽上的蘋果樹圖示，代表發源地德國阿法特巴赫（Affalterbach），以氣泡與果香帶來清爽新體驗。還有「脆輪可頌」、「紅炎辣醬烤雞三明治」等呼應輪胎與引擎設計語彙的創意美食，讓五感同步熱血沸騰。

這次台北民權店、台中公益店同步化身「AMG不設限主題店」，以引擎聲浪、品牌模型、故事牆及黑膠唱片概念設計，打造沉浸式賞車賞咖空間。現場還可掃描 QR Code 聆聽引擎聲，模擬上車瞬間的悸動。

此外，還推出三款咖啡周邊，包括以AMG三種動力等級（43、53、63）為靈感設計的「地表最速濾掛組」、質感「AMG隨行杯」與「AMG保溫壺」，延續賽道精神於日常生活。

脆輪可頌。圖／CAFE!N提供
脆輪可頌。圖／CAFE!N提供
「最速燒胎咖啡」將棉花糖在杯口擠成一圈，並現場炙烤出焦香狀態。圖／CAFE!N提供
「最速燒胎咖啡」將棉花糖在杯口擠成一圈，並現場炙烤出焦香狀態。圖／CAFE!N提供
AMG隨行杯與咖啡豆珍藏組。圖／CAFE!N提供
AMG隨行杯與咖啡豆珍藏組。圖／CAFE!N提供
◎傳奇蘋果樹通寧美式。圖／CAFE!N提供
◎傳奇蘋果樹通寧美式。圖／CAFE!N提供
「AMG不設限主題店」以引擎聲浪、品牌模型、故事牆概念設計，打造沉浸式賞車喝咖啡空間。圖／CAFE!N提供
「AMG不設限主題店」以引擎聲浪、品牌模型、故事牆概念設計，打造沉浸式賞車喝咖啡空間。圖／CAFE!N提供
紅炎辣醬烤雞三明治。圖／CAFE!N提供
紅炎辣醬烤雞三明治。圖／CAFE!N提供
AMG保溫杯。圖／CAFE!N提供
AMG保溫杯。圖／CAFE!N提供

品牌 咖啡

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