國寶級老車同台 台語天后江蕙私人敞篷車也亮相
成美文化園和台灣經典老車協會合辦老車紳士節，百輛老車將駛入園區，停放在老、老樹旁邊，融合地景營造時光回溯的懷舊氛圍，今先展出總統府的外賓專用加長禮賓車、江蕙的紅色雙門敞篷車和全台第一輛柴油引擎房車，話題性和故事性十足。
彰化永靖成美文化園的古厝歷史140年，加上園區內移植大量百年老樹，整體散發盎然古意，時值紫薇花季，成美文化園和台灣經典老車協會舉辦「2025成美老車紳士節．夏至特別場。」並和台灣世界旗袍文化推展聯合會攜手演繹老車之美，今3輛國寶級古董老車首次同台，旗袍美女伴車亮相。
插兩支國旗的是1974年賓士600 Pullman加長禮賓車，曾被故總統蔣經國作為接待外賓專用車，迄今保留始烤漆與輪胎，古董車界視為政壇風華活化石。紅色Chrysler LeBaron JCP27雙門敞篷車，1988年出廠，被台語天后江蕙收藏，電動軟篷與翻燈設計展現 80 年代美式摩登風格。另一輛Mercedes-Benz 170 DS老爺車1953年出廠，是德國戰後首批柴油引擎房車，圓燈、水箱罩與雙側掛備胎，設計典雅穩重。
成美文化園表示，園區古厝修復到栽移老樹都凝聚頂新和德文教基金會創辦人魏應充，對土地與文化的深厚情感，這次經典老車駛入園區，是成美文化園執行長章嘉和、台灣經典老車協會創會理事長理事長李世昌跨業合作，希望老屋、老樹、老車為文化活動為經典發聲．古董車牌申請公聽會當天將討論經典老車合法上路等問題，還有古董車技師維修技術交流、世界老爺車零件展。
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