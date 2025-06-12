快訊

印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

國寶級老車同台 台語天后江蕙私人敞篷車也亮相

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化成美園和台灣經典老車協會合辦經典老車展。記者簡慧珍／攝影
彰化成美園和台灣經典老車協會合辦經典老車展。記者簡慧珍／攝影

成美文化園和台灣經典老車協會合辦老車紳士節，百輛老車將駛入園區，停放在老、老樹旁邊，融合地景營造時光回溯的懷舊氛圍，今先展出總統府的外賓專用加長禮賓車、江蕙的紅色雙門敞篷車和全台第一輛柴油引擎房車，話題性和故事性十足。

彰化永靖成美文化園的古厝歷史140年，加上園區內移植大量百年老樹，整體散發盎然古意，時值紫薇花季，成美文化園和台灣經典老車協會舉辦「2025成美老車紳士節．夏至特別場。」並和台灣世界旗袍文化推展聯合會攜手演繹老車之美，今3輛國寶級古董老車首次同台，旗袍美女伴車亮相。

插兩支國旗的是1974年賓士600 Pullman加長禮賓車，曾被故總統蔣經國作為接待外賓專用車，迄今保留始烤漆與輪胎，古董車界視為政壇風華活化石。紅色Chrysler LeBaron JCP27雙門敞篷車，1988年出廠，被台語天后江蕙收藏，電動軟篷與翻燈設計展現 80 年代美式摩登風格。另一輛Mercedes-Benz 170 DS老爺車1953年出廠，是德國戰後首批柴油引擎房車，圓燈、水箱罩與雙側掛備胎，設計典雅穩重。

成美文化園表示，園區古厝修復到栽移老樹都凝聚頂新和德文教基金會創辦人魏應充，對土地與文化的深厚情感，這次經典老車駛入園區，是成美文化園執行長章嘉和、台灣經典老車協會創會理事長理事長李世昌跨業合作，希望老屋、老樹、老車為文化活動為經典發聲．古董車牌申請公聽會當天將討論經典老車合法上路等問題，還有古董車技師維修技術交流、世界老爺車零件展。

江蕙的敞篷車。圖／成美文化園提供
江蕙的敞篷車。圖／成美文化園提供

魏應充 總統府 江蕙 彰化 國寶

延伸閱讀

江蕙演唱會再加3場！國泰世華CUBE卡、世界卡友6月14日搶先購票

江蕙演唱會台北加演場 國泰CUBE信用卡、世界卡尊享優先購票

整理包／2025江蕙演唱會台北加場 場次票價、搶票時間、座位表一次看

別哭了！江蕙復出飆唱20場 寵粉加場時間、場地出爐

相關新聞

卡地亞化身魔術師！台灣藏家專屬鑑賞活動 幻化表殼美學

卡地亞（Cartier）自即日起至6月22日止，於台北101旗艦店舉辦Cartier Magician: The Art...

車狂必打卡!CAFE!N聯名AMG主題店「最速燒胎咖啡」必喝

國內咖啡品牌CAFE!N首度攜手Mercedes-Benz，以其高性能子品牌Mercedes-AMG為主軸，展開跨界合作...

國寶級老車同台 台語天后江蕙私人敞篷車也亮相

成美文化園和台灣經典老車協會合辦老車紳士節，百輛老車將駛入園區，停放在老、老樹旁邊，融合地景營造時光回溯的懷舊氛圍，今先...

TISSOT官網全新升級！24HR不打烊、多元支付超貼心！

網站的設立需要後台後勤支援，才能提供最大效益。瑞士天梭表（TISSOT）日前完成全面升級，除了支援24小時購物、多樣化支...

熱氣球新萌主！「FIN水寶」首升空 按讚有機會4人同乘

每年夏天活動盛事之一「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」將在7月5日開幕，補水好夥伴黑松FIN今年也沒缺席，並驚喜帶來高達3...

麗星郵輪重返高雄港 推28個冬季航次：創6億元觀光產值

有30年郵輪歷史的麗星郵輪宣布旗下探索星號將在11月16日至明年1月，從基隆母港轉移至高雄港，展開為期11週的冬季航程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。