TISSOT官網全新升級！24HR不打烊、多元支付超貼心！

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網站的設立需要後台後勤支援，才能提供最大效益。瑞士天梭表（TISSOT）日前完成全面升級，除了支援24小時購物、多樣化支付、符合台灣法規的發票系統，同時還加碼「心願清單」、「在店保留」、「手圍尺寸選擇」多項功能，不僅讓消費者體驗全面升級，更率先成為品牌亞太區電商模範生。

身為全球最大鐘表集團Swatch Group旗下入門價位首選品牌的TISSOT，旗下涵蓋像是古典風格的Le Locle、Chemin des Tourelles，運動風格的PRX、PR100，潛水風格的Seastar，以及太陽能長效智慧的PRC 100 Solar等豐富選擇。台灣在與瑞士總廠、亞太團隊密切合作後，完成了全面升級，並主打24小時不打烊的高規模買物完整體驗。

消費者將可在TISSOT台灣官方網站上24小時盡情購物，無論白天或黑夜，訂單成立後表款將從台灣倉庫出貨，約在3至5個工作天後讓消費者收到心儀的手表。TISSOT台灣官方網站並提供多元支付，可使用VISA、MasterCard、JCB等信用卡刷卡，又或是使用銀行轉帳、ATM；發票系統更全面整合入台灣法規，可分為發票載具與發票捐贈社福機構，其中電子發票並可選擇無載具（支援開立統一編號）、自然人憑證載具、發票載具等三種形式，而無論選擇何種支付、何種發票，TISSOT的消費者都將獲得瑞士原廠保證、免運費配送，以及7日內免費退貨等服務。

網站中的「心願清單」、「在店保留」與「手圍尺寸選擇」三項功能，並悄悄拉近了消費者的心。只要在TISSOT網站完成會員註冊，便可將心儀表款加入「心願清單」，以利於比對、仔細考慮；如果想更了解某一只表款？則可選擇「在店保留」，前往特定的TISSOT直營店親自把玩、鑑賞，貼心的「手圍尺寸選擇」功能則讓人提前提供手腕尺寸，因此店面將準備相應尺寸的表帶尺寸，因此在電商中購買的表款在收到後可立即服貼上手，假使仍須二次微調，也可逕行攜帶表款前往直營門市，享免費調整服務。