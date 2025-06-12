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熱氣球新萌主！「FIN水寶」首升空 按讚有機會4人同乘

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「黑松FIN」社群粉絲專頁將加碼抽出「熱氣球繫留體驗」四人券。圖/黑松提供
「黑松FIN」社群粉絲專頁將加碼抽出「熱氣球繫留體驗」四人券。圖/黑松提供

「FIN水寶」本尊將於開幕日驚喜現身，表演「FIN好菌活力頌」。圖/黑松提供
「FIN水寶」本尊將於開幕日驚喜現身，表演「FIN好菌活力頌」。圖/黑松提供

每年夏天活動盛事之一「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」將在7月5日開幕，補水好夥伴黑松FIN今年也沒缺席，並驚喜帶來高達30公尺的超Q「FIN水寶」造型熱氣球，以可愛模樣首度升空，是今年最受矚目的全新造型熱氣球之一。

黑松FIN與臺東縣政府攜手合作臺灣國際熱氣球嘉年華正式邁入第12年，展現企業對地方觀光推廣的長期支持。適逢黑松創立100周年，今年特別推出「FIN水寶」造型熱氣球，圓滾滾又討喜的外型，搭配手中拿著FIN補給飲料的設計，為熱氣球嘉年華增添滿滿歡樂氛圍。

FIN水寶造型熱氣球將於7月5日開幕周正式亮相，以及7月26、27日和8月16、17日，共三個周末在鹿野高台展球，療癒可愛的造型勢必成為遊客目光與鏡頭追逐的人氣焦點；FIN水寶熱氣球也將參與光雕音樂會，結合煙火秀及無人機展演，搭配熱氣球火焰隨著音樂節奏閃動，一起點亮東台灣夏夜天空。

此外，開幕當日「FIN水寶」本尊更將驚喜現身，帶來元氣滿滿的「FIN好菌活力頌」，為熱氣球嘉年華熱力開場；3公尺高的「FIN水寶」大型氣偶也會限時進駐鹿野高台，只要現場上傳與FIN水寶熱氣球或氣偶的合照至社群平台，並標註黑松FIN官方帳號即可獲得品牌好禮。

FIN也特別於社群加碼抽幸運粉絲一起升空。6月13日起，至「黑松FIN」FB、IG粉絲專頁，按讚、留言並分享指定貼文，就有機會可以獲得「熱氣球繫留體驗」四人券。活動資訊可關注「黑松FIN」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/HeySongFIN

音樂會 粉絲 熱氣球嘉年華

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