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麗星郵輪重返高雄港 推28個冬季航次：創6億元觀光產值

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
有30年郵輪歷史的麗星郵輪宣布旗下探索星號將在11月16日至明年1月，從基隆母港轉移至高雄港，展開為期11週的冬季航程，預計推出多條航線、28 個航次。記者宋原彰／翻攝
有30年郵輪歷史的麗星郵輪宣布旗下探索星號將在11月16日至明年1月，從基隆母港轉移至高雄港，展開為期11週的冬季航程，預計推出多條航線、28 個航次。記者宋原彰／翻攝

有30年郵輪歷史的麗星郵輪宣布旗下探索星號將在11月16日至明年1月，從基隆母港轉移至高雄港，展開為期11週的冬季航程，預計推出多條航線、28 個航次，為高雄帶來超過10萬名旅客進出港，創造超過6.5億元的觀光產值。高雄市長陳其邁表示，透過日本、越南、菲律賓等航程，市府已達成「郵輪母港化」策略一大里程碑。

陳其邁今日親自出席麗星郵輪 2025 年高雄母港發布儀式，宣布麗星郵輪旗下的2艘明星級郵輪「領航星號」與「探索星號」從6月起至明年1月將展開多條旅遊航線，預計達28個航次，其中探索星號以高雄為母港，不僅能帶動高雄觀光動能，更是市府實現「郵輪母港化」策略的一大里程碑。

高雄市海洋局表示，此次航線涵蓋日本旅遊目的地，包括沖繩、宮古島、石垣島，更創新推出南向航程，將菲律賓佬沃、科隆島、長灘島、公主港和越南下龍灣、峴港等納入行程；另也首次推出高雄直航菲律賓的週末快閃行程，下半年為高雄帶來28個郵輪航次，為高雄帶來超過10萬名旅客進出港，創造超過6.5億元的觀光產值。

麗星郵輪總裁吳明發表示，領航星號將於6月30日由香港抵達高雄港，揭開麗星郵輪南進戰略的序幕，探索星號在11月16日正式以高雄為母港，展開為期 11週的全新國際航線「今年預計在台灣市場營運，將近 100個航次，穩居母港航次之冠，麗星郵輪將全面升級為台灣本土化營運的國際郵輪品牌。」

據了解，麗星郵輪旗下「領航星號」共13 層、約 7 萬7441 噸，能載客約2400 人，而「探索星號」為13 層、約 7萬5338噸、載客約 2400 人；探索星號自11月16日起，將以高雄作為母港，推出「暖冬航程」，帶旅客前往潛水勝地菲律賓(佬沃、科隆島、公主港及長灘島)、越南(下龍灣及峴港)和日本沖繩(那霸、宮古島及石垣島)。

麗星郵輪表示，冬季航程包括3天3晚及6天5晚的日本沖繩、菲律賓佬沃、科隆、長灘島與公主港及越南下龍灣與峴港航線。此次航程布署已創下市場下許多的第一，為回饋高雄鄉親，今年7月31日前訂購高雄出發航程，兩人同行2晚航程每房減1萬、5 晚航程每人減1萬。

立委李昆澤表示，去年高雄港國際郵輪只有59艘次，在港務公司祭出多項優惠措施，包括母港優惠、以及掛靠航次優惠等，今年度預計將有115艘次郵輪到高雄，其中42艘次作為母港、73艘次作為掛靠港，預計有超過17萬的國際旅客，遠超過去年數量，雖然相較過去高雄港最高峰的總艘次133還有一些距離，但總算有初步成效。

有30年郵輪歷史的麗星郵輪宣布旗下探索星號將在11月16日至明年1月，從基隆母港轉移至高雄港，展開為期11週的冬季航程，預計推出多條航線、28 個航次。記者宋原彰／翻攝
有30年郵輪歷史的麗星郵輪宣布旗下探索星號將在11月16日至明年1月，從基隆母港轉移至高雄港，展開為期11週的冬季航程，預計推出多條航線、28 個航次。記者宋原彰／翻攝

郵輪 菲律賓 航線

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