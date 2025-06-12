麗星夢郵輪雙船聯手 打造高雄多元新航線

高雄市長陳其邁12日出席麗星夢郵輪2025年高雄母港發布儀式，正式宣布麗星夢郵輪旗下的兩艘明星級郵輪「領航星號」與「探索星號」，從今年6月起至明年1月陸續展開多條旅遊航線，為高雄的郵輪經濟寫下嶄新篇章。

此次麗星夢郵輪雙船齊發，預計推出多條航線、28個航次，其中「探索星號」將以高雄為母港，不僅為高雄注入了強勁的觀光動能，更是市府積極推動「郵輪母港化」策略的一大里程碑。

高市府表示，高雄長期以來積極發展海洋觀光，感謝麗星夢郵輪為高雄獨家打造南臺灣郵輪航線。此次麗星夢郵輪雙船佈局的投入，使高雄未來不只是出發點，更是讓旅客一來就想再來的精彩旅遊地。

麗星夢郵輪此次攜手高雄市政府推出兼具深度體驗與便利性的完美航程。這些航線除了涵蓋國人喜愛的日本旅遊目的地（沖繩、宮古島、石垣島），更創新推出南向航程，將菲律賓的佬沃、科隆島、長灘島、公主港，以及越南下龍灣與峴港等夢幻海島納入行程，讓旅客一趟就能飽覽各群島的迷人風情。

另也首次推出高雄直航菲律賓的周末快閃行程，讓旅客周五下班後就能展開異國小旅行，周日晚上滿載而歸，體驗說走就走的海上新生活。南向觀光不再只是飛機專利，高雄出發一船就搞定！

麗星夢郵輪獨家設計數條航線，完美回應旅客對短程海島旅遊的高度需求，也進一步提升高雄作為郵輪母港的戰略地位。未來高雄市政府將持續攜手中央及觀光產業夥伴，推動郵輪航線創新與港埠設施升級，冀望打造高雄成為「亞洲郵輪旅遊新門戶」，無論是想開啟豐富多元的海上郵輪度假體驗，或是尋找一個舒適便利的郵輪出發地與目的地，高雄都將是最佳選擇。