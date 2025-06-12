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可口可樂專屬「旅行包組」！7-ELEVEN獨家限量加價購

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
紅色「可口可樂」 LOGO束帶，不僅讓行李箱增加辨識度，還能穩固行李避免爆箱。圖/可口可樂提供
紅色「可口可樂」 LOGO束帶，不僅讓行李箱增加辨識度，還能穩固行李避免爆箱。圖/可口可樂提供

可口可樂」繼「分享瓶」升級回歸，延續消費者最愛的經典「Share（諧）」音梗掀起話題熱潮後，乘勢追擊於全台7-ELEVEN獨家推出限量「Coca-Cola™ 同諧一起玩 旅行包組」，紅色超吸睛，預將會成為今夏出遊的新亮點。

活動期間自即起至7月8日，只要在全台7-ELEVEN門市購買「可口可樂」指定品項任4件，加價179元即可入手「Coca-Cola ™同諧一起玩 旅行包組」，內容包含旅行護照包（內附折疊購物袋乙只）、可調式行李箱束帶與行李箱掛扣帶。

其中，旅行護照包以時尚紅黑撞色設計，簡約俐落並融入「可口可樂」品牌的經典風格，可拆式調整型背帶，能因應各種不同的旅遊情境，此外，護照包內附可收納折疊購物袋，輕巧好攜帶。紅色「可口可樂」LOGO束帶，則可增加行李箱的辨識度，還能穩固行李避免爆箱。另一款簡潔米白色系行李箱掛扣袋，結合「可口可樂」品牌標誌，耐看又實用，能輕鬆固定於拉桿行李上，也可作為辨識吊牌使用，是旅人們不可或缺的小配件。

7月8日前，於7-ELEVEN 購買「可口可樂」指定品項任4件，即可加價179元入手「Coca-Cola ™同諧一起玩 旅行包組」。數量有限，售完為止。

「可口可樂」結合趣味「Share（諧）」音梗，打造時尚與實用兼具的三件式旅行包組。圖/可口可樂提供
「可口可樂」結合趣味「Share（諧）」音梗，打造時尚與實用兼具的三件式旅行包組。圖/可口可樂提供

護照 行李箱 可口可樂

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