快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

情感導向消費的「心經濟」 百貨療癒商機火熱

聯合報／ 記者江佩君／即時報導

從英國絨毛玩偶「JELLYCAT」、日本人氣IP「吉伊卡哇」、泡泡瑪特超吸金角色的「Labubu與Crybaby」等，各種特色IP席捲全球，「可愛經濟」或是「療癒商機」蔚為風潮，尤其與Z世代和千禧世代的消費行為密切相關，已成為影響力強大的文化與經濟現象。

位於新光三越A11 B1的「Daniel's Friends」引進英國JELLYCAT與美國彩虹熊CARE BEARS，單月有熱銷破千隻玩偶銷量。圖／新光三越提供
位於新光三越A11 B1的「Daniel's Friends」引進英國JELLYCAT與美國彩虹熊CARE BEARS，單月有熱銷破千隻玩偶銷量。圖／新光三越提供

歸納可愛經濟持續成長原因，包括工作壓力、社交群疲乏讓人尋求感官慰藉；「照顧自己」變成生活方式一部分；Z世代情感導向消費，「我喜歡、我感覺舒服」比價格更有吸引力，掀起「心經濟」。根據全球健康研究所（GWI）《2024全球健康經濟監測報告》指出，心理健康市場規模與成長預計從2023年起至2028年，將以年均12.2%的成長率持續擴大。

Daniel's Friends CAREBEARS吊飾愛心熊垂耳兔系列，每款280元。圖／新光三越提供
Daniel's Friends CAREBEARS吊飾愛心熊垂耳兔系列，每款280元。圖／新光三越提供

新光三越台北信義新天地觀察，療癒相關商品，在今年持續成長，知名選品品牌「Daniel's Friends」引進英國JELLYCAT與美國彩虹熊CARE BEARS掀起熱潮，創下單月熱銷破千隻的銷量。「盲盒公仔」依然熱門，泡泡瑪特「Labubu系列」穩坐熱銷寶座，每每推出新品5小時內便銷售一空。還有近期社群上熱議的英國「放克牙寶Fuggler」鑰匙扣系列盲袋也熱賣中，以「醜萌」的反差設計，吸引盲盒控目光，成為近期最搶手的盲盒之一。

近期在社群掀起話題的英國「放克牙寶Fuggler鑰匙扣系列盲袋」在新光三越A8 5樓「鼎美」熱賣中。圖／新光三越提供
近期在社群掀起話題的英國「放克牙寶Fuggler鑰匙扣系列盲袋」在新光三越A8 5樓「鼎美」熱賣中。圖／新光三越提供

台北忠孝SOGO今年上半年也在緊鄰捷運連通口處、人潮踴躍的B1引進潮玩品牌52TOYS，品牌擁有多個原創IP，並與多個國際知名IP展開長期合作，如湯姆貓與傑利鼠、蠟筆小新、哆啦A夢以及迪士尼旗下角色、玩具總動員等。

台北忠孝SOGO在B1引進潮玩品牌52TOYS。圖／摘自52TOYS臉書
台北忠孝SOGO在B1引進潮玩品牌52TOYS。圖／摘自52TOYS臉書

除了IP公仔，美食也同樣具有療癒力，甜點品牌「COMEME」推出全新品牌「COMMA」首度進駐新光三越A11，其「焦糖泡芙」每日限量2,400顆，都在上午與下午時段半小時內完售。手搖飲也有話題，近期韓星張員瑛指名想喝的「珍煮丹西瓜烏龍」更是熱銷爆款；SUPER JUNIOR東海曬出的「龜記紅柚翡翠」也同樣造成搶購熱，新光三越台北信義新天地匯集包含「得正」、「五桐號」等12家手搖飲品牌，搶攻消暑商機。

COMMA首度進駐新光三越A11，人氣「焦糖泡芙」每日限量2,400顆，都在上午與下午時段半小時內完售。圖／新光三越提供
COMMA首度進駐新光三越A11，人氣「焦糖泡芙」每日限量2,400顆，都在上午與下午時段半小時內完售。圖／新光三越提供

各種IP快閃店依然火燙，厭世社畜兔兔「星期一的布魯斯」出差來到高雄。夢時代購物中心即日起至7月14日推出「星期一的布魯斯出差中主題特展」，快閃展覽分布於夢時代1樓時代光廊、水池廣場等處，抱著胡蘿蔔手機躺著耍廢的4米高布魯斯氣偶率先於水池廣場登場，展現厭世慵懶魅力，是粉絲必拍打卡點。東空橋下也有「下班後的小酌」拍照區，在這與布魯斯舉杯同歡，另一主題拍照區「只想摸魚的會議」位在1樓時代光廊，特展還有各式療癒盒玩、鑰匙圈等特色商品讓粉絲蒐集。

夢時代購物中心即日起至7月14日推出「星期一的布魯斯出差中主題特展」。圖／夢時代提供
夢時代購物中心即日起至7月14日推出「星期一的布魯斯出差中主題特展」。圖／夢時代提供
夢時代購物中心「星期一的布魯斯出差中主題特展」。圖／夢時代提供
夢時代購物中心「星期一的布魯斯出差中主題特展」。圖／夢時代提供
夢時代購物中心「星期一的布魯斯出差中主題特展」推出各式療癒盒玩可選購。圖／夢時代提供
夢時代購物中心「星期一的布魯斯出差中主題特展」推出各式療癒盒玩可選購。圖／夢時代提供

品牌

延伸閱讀

MLB／國民隊升上3A天才新秀！「球棒狗」布魯斯迎接大聯盟初登場

全台唯一「社畜兔」出差高雄！ 夢時代「4米高布魯斯巨偶＋雙主題打卡區」免費逛 限定週邊+簽名會一次看

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對陸真實立場

國務院：不容許中共竊美科研成果 將加強審查中港簽證申請

相關新聞

麗星郵輪重返高雄港 推28個冬季航次：創6億元觀光產值

有30年郵輪歷史的麗星郵輪宣布旗下探索星號將在11月16日至明年1月，從基隆母港轉移至高雄港，展開為期11週的冬季航程，...

麗星夢郵輪雙船聯手 打造高雄多元新航線

高雄市長陳其邁12日出席麗星夢郵輪2025年高雄母港發布儀式，正式宣布麗星夢郵輪旗下的兩艘明星級郵輪「領航星號」與「探索...

可口可樂專屬「旅行包組」！7-ELEVEN獨家限量加價購

「可口可樂」繼「分享瓶」升級回歸，延續消費者最愛的經典「Share（諧）」音梗掀起話題熱潮後，乘勢追擊於全台7-ELEV...

情感導向消費的「心經濟」 百貨療癒商機火熱

從英國絨毛玩偶「JELLYCAT」、日本人氣IP「吉伊卡哇」、泡泡瑪特超吸金角色的「Labubu與Crybaby」等，各...

不受洛杉磯抗議活動影響 橘焱胡同8月開出美國首店

橘焱胡同啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌分為燒肉、連鎖、職人三大事業群，並將海外發展列為第四大核心策略，總經理楊哲瑋表示，...

《F1電影》推「觸覺回饋」預告 用手中iPhone感受引擎轟鳴震動

即將於6月25日全球上映的話題鉅作《F1電影》，正式釋出專為iPhone設計的全新「觸覺回饋」預告片，運用iPhone裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。