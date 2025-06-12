情感導向消費的「心經濟」 百貨療癒商機火熱

從英國絨毛玩偶「JELLYCAT」、日本人氣IP「吉伊卡哇」、泡泡瑪特超吸金角色的「Labubu與Crybaby」等，各種特色IP席捲全球，「可愛經濟」或是「療癒商機」蔚為風潮，尤其與Z世代和千禧世代的消費行為密切相關，已成為影響力強大的文化與經濟現象。

位於新光三越A11 B1的「Daniel's Friends」引進英國JELLYCAT與美國彩虹熊CARE BEARS，單月有熱銷破千隻玩偶銷量。圖／新光三越提供

歸納可愛經濟持續成長原因，包括工作壓力、社交群疲乏讓人尋求感官慰藉；「照顧自己」變成生活方式一部分；Z世代情感導向消費，「我喜歡、我感覺舒服」比價格更有吸引力，掀起「心經濟」。根據全球健康研究所（GWI）《2024全球健康經濟監測報告》指出，心理健康市場規模與成長預計從2023年起至2028年，將以年均12.2%的成長率持續擴大。

Daniel's Friends CAREBEARS吊飾愛心熊垂耳兔系列，每款280元。圖／新光三越提供

新光三越台北信義新天地觀察，療癒相關商品，在今年持續成長，知名選品品牌「Daniel's Friends」引進英國JELLYCAT與美國彩虹熊CARE BEARS掀起熱潮，創下單月熱銷破千隻的銷量。「盲盒公仔」依然熱門，泡泡瑪特「Labubu系列」穩坐熱銷寶座，每每推出新品5小時內便銷售一空。還有近期社群上熱議的英國「放克牙寶Fuggler」鑰匙扣系列盲袋也熱賣中，以「醜萌」的反差設計，吸引盲盒控目光，成為近期最搶手的盲盒之一。

近期在社群掀起話題的英國「放克牙寶Fuggler鑰匙扣系列盲袋」在新光三越A8 5樓「鼎美」熱賣中。圖／新光三越提供

台北忠孝SOGO今年上半年也在緊鄰捷運連通口處、人潮踴躍的B1引進潮玩品牌52TOYS，品牌擁有多個原創IP，並與多個國際知名IP展開長期合作，如湯姆貓與傑利鼠、蠟筆小新、哆啦A夢以及迪士尼旗下角色、玩具總動員等。 台北忠孝SOGO在B1引進潮玩品牌52TOYS。圖／摘自52TOYS臉書

除了IP公仔，美食也同樣具有療癒力，甜點品牌「COMEME」推出全新品牌「COMMA」首度進駐新光三越A11，其「焦糖泡芙」每日限量2,400顆，都在上午與下午時段半小時內完售。手搖飲也有話題，近期韓星張員瑛指名想喝的「珍煮丹西瓜烏龍」更是熱銷爆款；SUPER JUNIOR東海曬出的「龜記紅柚翡翠」也同樣造成搶購熱，新光三越台北信義新天地匯集包含「得正」、「五桐號」等12家手搖飲品牌，搶攻消暑商機。

COMMA首度進駐新光三越A11，人氣「焦糖泡芙」每日限量2,400顆，都在上午與下午時段半小時內完售。圖／新光三越提供

各種IP快閃店依然火燙，厭世社畜兔兔「星期一的布魯斯」出差來到高雄。夢時代購物中心即日起至7月14日推出「星期一的布魯斯出差中主題特展」，快閃展覽分布於夢時代1樓時代光廊、水池廣場等處，抱著胡蘿蔔手機躺著耍廢的4米高布魯斯氣偶率先於水池廣場登場，展現厭世慵懶魅力，是粉絲必拍打卡點。東空橋下也有「下班後的小酌」拍照區，在這與布魯斯舉杯同歡，另一主題拍照區「只想摸魚的會議」位在1樓時代光廊，特展還有各式療癒盒玩、鑰匙圈等特色商品讓粉絲蒐集。