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不受洛杉磯抗議活動影響 橘焱胡同8月開出美國首店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
橘焱胡同集團將聚焦於燒肉事業群，依據不同的市場客群與消費情境，將旗下四大燒肉群品牌全新升級與市場再定位。圖左為董事長吳念忠、右為總經理楊哲瑋。圖／橘焱胡同提供
橘焱胡同集團將聚焦於燒肉事業群，依據不同的市場客群與消費情境，將旗下四大燒肉群品牌全新升級與市場再定位。圖左為董事長吳念忠、右為總經理楊哲瑋。圖／橘焱胡同提供

橘焱胡同啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌分為燒肉、連鎖、職人三大事業群，並將海外發展列為第四大核心策略，總經理楊哲瑋表示，下一場競爭，將不只是門店數與口味，而是品牌系統力的全面對決。美國首店也預計會在8月開出。

胡同1~5月營收5.43億元，楊哲瑋表示，今年3、4月有明顯衰退，特別是美國先前宣布啟動對等關稅政策後，股市暴跌，民眾財富縮水，燒肉品牌的業績明顯受到衝擊，衰退幅度甚至比零售業更大，但5月起則出現反轉，業績創下今年新高，希望能持續維持高檔以進入下半年的傳統旺季。

對於今年展店目標，楊哲瑋指出，目前各品牌總店數共58店，今年底將展至65店，展店品牌以胡椒廚房為主，而開丼也將開2店，菊川鰻魚飯規劃開2~3店，BHC韓式炸雞也積極開發中南部門店，至於主力品牌胡同燒肉會持續優化品牌，發展新的樣貌。

除了既有品牌外，楊哲瑋表示，代理品牌也在持續洽談中，但必須要符合集團綜效才會引進。

楊哲瑋指出，過去胡同燒肉業績占比很高，因此一旦出現波動，業績就會受到影響，因此規劃各個事業群的業績占比要盡量平均，而連鎖群的品牌可以複製，未來可能占比會突破4城。

至於海外展店計畫，楊哲瑋指出，位於洛杉磯美國首店離市區車程約40分鐘，因此並未受到近期當地抗議行為影響，目前進度也仍符合預期，當地消費力並不弱，居民以亞裔、墨西哥裔為主。他也說，中期目標是完成海外據點的初步部署，進一步打造可規模擴張的餐飲成長系統。

燒肉 業績 品牌

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