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《F1電影》推「觸覺回饋」預告 用手中iPhone感受引擎轟鳴震動

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《F1電影》拍攝時甚至活用iPhone體積小巧的優勢，於車體安裝攝影機拍攝部分鏡頭。圖／蘋果提供
《F1電影》拍攝時甚至活用iPhone體積小巧的優勢，於車體安裝攝影機拍攝部分鏡頭。圖／蘋果提供

即將於6月25日全球上映的話題鉅作《F1電影》，正式釋出專為iPhone設計的全新「觸覺回饋」預告片，運用iPhone裡的Taptic Engine觸覺引擎，帶來突破以往的沈浸式觀影體驗。這支預告片可透過Apple TV app觀賞（需iOS 18.4以上版本），無須額外下載或設定，透過手中的iPhone，就能真切感受到如引擎轟鳴、輪胎碾過路緣的震動、每一次換檔的緊張瞬間，透過細膩設計的觸覺回饋，在掌中真實上演。

由布萊德彼特主演、F1傳奇車手路易斯．漢米爾頓參與製作的《F1電影》，劇情講述傳奇賽車手桑尼海耶斯退休後被說服重出江湖，帶領一支苦苦掙扎的一級方程式車隊，並指導一位年輕的熱門車手，同時再次追逐取得榮耀的機會。拍攝時甚至活用iPhone體積小巧的優勢，安裝在車內拍攝部分鏡頭。

蘋果表示，每一段觸覺回饋設計皆逐格打造，精準對應電影的情緒節奏與畫面律動，帶來極具沉浸感與戲劇張力的全新觀影體驗。就像音效設計與色彩調校一樣，觸覺回饋也是本片創意流程中不可或缺的一環，每一次震動皆讓電影敘事更扣人心弦。這項技術不僅展示Taptic Engine的極限表現，也開啟觸覺成為電影敘事新工具的可能性，未來更可能與聲音與色彩調校並列為電影創作關鍵要素。快拿起手中的iPhone，搶先感受掌握在手中的賽道體驗。

傳奇賽車手桑尼海耶斯退休後被說服重出江湖，帶領一支苦苦掙扎的一級方程式車隊，並指導一位年輕的熱門車手，同時再次追逐取得榮耀的機會。圖／蘋果提供
傳奇賽車手桑尼海耶斯退休後被說服重出江湖，帶領一支苦苦掙扎的一級方程式車隊，並指導一位年輕的熱門車手，同時再次追逐取得榮耀的機會。圖／蘋果提供
蘋果推出全新iPhone獨家觸覺回饋預告，專為iPhone上的Taptic Engine所設計，現在可於Apple TV app搶先體驗賽車引擎的轟鳴震動。圖／蘋果提供
蘋果推出全新iPhone獨家觸覺回饋預告，專為iPhone上的Taptic Engine所設計，現在可於Apple TV app搶先體驗賽車引擎的轟鳴震動。圖／蘋果提供
《F1電影》是由《捍衛戰士：獨行俠》導演Joseph Kosinski執導。圖／蘋果提供
《F1電影》是由《捍衛戰士：獨行俠》導演Joseph Kosinski執導。圖／蘋果提供
《F1電影》將在6月25日全球正式上映。圖／蘋果提供
《F1電影》將在6月25日全球正式上映。圖／蘋果提供

電影 賽車手 iPhone

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