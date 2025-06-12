《F1電影》推「觸覺回饋」預告 用手中iPhone感受引擎轟鳴震動

即將於6月25日全球上映的話題鉅作《F1電影》，正式釋出專為iPhone設計的全新「觸覺回饋」預告片，運用iPhone裡的Taptic Engine觸覺引擎，帶來突破以往的沈浸式觀影體驗。這支預告片可透過Apple TV app觀賞（需iOS 18.4以上版本），無須額外下載或設定，透過手中的iPhone，就能真切感受到如引擎轟鳴、輪胎碾過路緣的震動、每一次換檔的緊張瞬間，透過細膩設計的觸覺回饋，在掌中真實上演。

由布萊德彼特主演、F1傳奇車手路易斯．漢米爾頓參與製作的《F1電影》，劇情講述傳奇賽車手桑尼海耶斯退休後被說服重出江湖，帶領一支苦苦掙扎的一級方程式車隊，並指導一位年輕的熱門車手，同時再次追逐取得榮耀的機會。拍攝時甚至活用iPhone體積小巧的優勢，安裝在車內拍攝部分鏡頭。