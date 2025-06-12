好市多台南再增新據點 預計2028年開幕

好市多（Costco）持續拓展台灣市場，近期傳出將在台南的展二店，預計在2028年開幕。

據了解，台南市政府推動的東區商業開發案中，已預留2.3公頃土地供大型零售業者進駐，預計2028年正式營運，該區域鄰近規劃中的南台南車站及未來捷運交會處，交通區位優勢明顯。

該開發案分為多功能商辦區與國際物流商城區兩大區塊。其中物流商城區將由國際連鎖量販業者進駐。業內人士透露，此據點將成為好市多在台南的第二家分店，預計2028年正式營運，現有的北區賣場仍將維持營運。

目前好市多在全台共設有14個據點，六都中僅台南尚未設立第二家分店。此次布局完成後，將實現六都皆具備雙店以上的營運規模。地方人士期待新賣場能帶動周邊商業發展，創造區域經濟效益。

台灣好市多對外表示，展店計畫一直以來都是我們的目標，我們也持續尋找合適的地點做展店評估，持續提供會員更優質的服務及消費環境是我們的宗旨，同時在尋闢店址及開發上，全力配合政府各機關單位依法辦理；若好市多有任何服務上的調整，將會第一時間通知會員與媒體同仁。