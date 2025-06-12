好市多再拓新點？傳台南第二店將落腳生產路、2028年開幕

美式量販業者好市多（Costco）在台灣拓點計畫備受市場關注，近期台南市再度傳出將增設第二家門市，並直指將落腳在南台南生產路，預計2028年開幕，引發地方與消費者熱議。由於好市多在六都皆已布局雙店，僅台南仍為單一據點，此次新店傳聞被視為補齊南台灣市場佈局的重要一步。

近期台南市政府所公開的「東區商四複合式商業設施促參案」中，在可行性評估報告中指出，擬引進國際大型零售品牌進駐，並規劃打造結合物流機能與商辦用途的複合商業場域。

由於該案招商範圍涵蓋2.3公頃開發面積，並明載可興建大型商業設施，引發外界對於好市多將落腳該案基地的高度聯想。市場傳出，該地若順利開發，將成為好市多在台南設置的第二間據點，初步預估最快2028年開幕。

對於展店傳聞，好市多回應指出，展店計畫一直以來都是我們的目標，我們也持續尋找合適的地點做展店評估，持續提供會員更優質的服務及消費環境是我們的宗旨，同時在尋闢店址及開發上，全力配合政府各機關單位依法辦理。

事實上，好市多在六都皆以「雙店」模式經營，包括雙北、桃園、台中、與高雄均有雙據點佈局。倘若台南第二店成案，不僅有助分流現有門市人潮，也將進一步鞏固南部消費市場版圖。不過，由於該案仍處於可行性評估與招商階段，尚未獲得正式確認，後續發展仍有待觀察。