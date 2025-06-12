蒂妲史雲頓沈浸西湖夢幻絕景 演繹香奈兒最新工坊華服

迎接即將上市的2024/25 Métiers d'art工坊系列，香奈兒（CHANEL）發布全新形象廣告。正如2024年12月於黃昏時分的西湖畔所舉辦的2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀，湖光山色在夕陽中隱隱約約，攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝的形象廣告也沈浸在一片朦朧的光影中，彷如一段想像與詩意交織的全新視覺探險之旅。

香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、劉雯，以及模特兒Lulu Tenney在系列形象中身著剪裁優雅修長、富含詩意的造型，開啟一場跨越歐亞兩洲與兩個世代的對話。正如該系列的發想，從嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）位於巴黎康朋街31號的寓所中那一面19世紀的烏木漆面屏風出發，漆藝面板上細膩刻劃出杭州西湖的絕美景致，讓想像力無限馳騁，從屏風延伸至湖光山色、夢境化為輪廓造型，展開一段從巴黎到杭州如夢似幻的旅程。

在此系列中，Lesage工坊、Atelier Montex工坊、Lemarié工坊、Lognon工坊、Massaro工坊、Goossens工坊、Maison Michel工坊、Paloma工坊等Maisons d'art高級手工坊攜手揮灑精湛技藝，讓褶飾如建築結構般挺立，刺繡圖案勾勒出生動的風景，珠寶則如繁星般綻放璀璨光芒。

劉雯身上的長版皮革外套搭配Lemarié工坊製作的山茶花胸針，彰顯出層次深邃、近乎流動的黑色，奠定此系列形象廣告充滿神秘魅力的基調。她身著飾有花卉刺繡圖騰的黑色縐緞褶飾洋裝完美演繹夜晚主題，搭配由Lognon工坊精心打造的波浪狀荷葉領展現出獨特精緻工藝，勾勒出優雅起伏的線條。

晚宴服散發感性的魅力，一件配有腰帶的緞面襯衫飾以絲絨蕾絲花朵，其輕透材質隱約顯現出由Lesage工坊悉心繡製的內搭背心。Goossens工坊精心製作的項鍊融合灰色、午夜藍與復古金，營造熠熠星空的視覺效果。

沈浸在清晨薄霧籠罩中的Lulu Tenney，在一襲象牙白的褶飾絲緞外套上，搭配同樣材質的長褲，呈現出流暢且閃耀的線條。Lognon工坊的匠心工藝，為褶飾賦予透明輕盈的輪廓。她所詮釋的另一套造型則是一件海軍風雙排釦大衣，領口點綴由Atelier Montex工坊繡製的圖紋，下身搭配菱格紋楔型跟的黑色漆皮長靴。