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蒂妲史雲頓沈浸西湖夢幻絕景 演繹香奈兒最新工坊華服

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供

迎接即將上市的2024/25 Métiers d'art工坊系列，香奈兒（CHANEL）發布全新形象廣告。正如2024年12月於黃昏時分的西湖畔所舉辦的2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀，湖光山色在夕陽中隱隱約約，攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝的形象廣告也沈浸在一片朦朧的光影中，彷如一段想像與詩意交織的全新視覺探險之旅。

香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、劉雯，以及模特兒Lulu Tenney在系列形象中身著剪裁優雅修長、富含詩意的造型，開啟一場跨越歐亞兩洲與兩個世代的對話。正如該系列的發想，從嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）位於巴黎康朋街31號的寓所中那一面19世紀的烏木漆面屏風出發，漆藝面板上細膩刻劃出杭州西湖的絕美景致，讓想像力無限馳騁，從屏風延伸至湖光山色、夢境化為輪廓造型，展開一段從巴黎到杭州如夢似幻的旅程。

在此系列中，Lesage工坊、Atelier Montex工坊、Lemarié工坊、Lognon工坊、Massaro工坊、Goossens工坊、Maison Michel工坊、Paloma工坊等Maisons d'art高級手工坊攜手揮灑精湛技藝，讓褶飾如建築結構般挺立，刺繡圖案勾勒出生動的風景，珠寶則如繁星般綻放璀璨光芒。

劉雯身上的長版皮革外套搭配Lemarié工坊製作的山茶花胸針，彰顯出層次深邃、近乎流動的黑色，奠定此系列形象廣告充滿神秘魅力的基調。她身著飾有花卉刺繡圖騰的黑色縐緞褶飾洋裝完美演繹夜晚主題，搭配由Lognon工坊精心打造的波浪狀荷葉領展現出獨特精緻工藝，勾勒出優雅起伏的線條。

晚宴服散發感性的魅力，一件配有腰帶的緞面襯衫飾以絲絨蕾絲花朵，其輕透材質隱約顯現出由Lesage工坊悉心繡製的內搭背心。Goossens工坊精心製作的項鍊融合灰色、午夜藍與復古金，營造熠熠星空的視覺效果。

沈浸在清晨薄霧籠罩中的Lulu Tenney，在一襲象牙白的褶飾絲緞外套上，搭配同樣材質的長褲，呈現出流暢且閃耀的線條。Lognon工坊的匠心工藝，為褶飾賦予透明輕盈的輪廓。她所詮釋的另一套造型則是一件海軍風雙排釦大衣，領口點綴由Atelier Montex工坊繡製的圖紋，下身搭配菱格紋楔型跟的黑色漆皮長靴。

蒂妲史雲頓身上的黑白雙色針織服飾與從烏木漆面屏風汲取靈感的圖騰細節不僅呼應旅遊主題，也為香奈兒經典雙色開襟衫注入嶄新風貌。而旅行的主題亦延伸至大尺寸菱格紋皮革旅行袋、漆皮化妝包款，以及全新的閃亮黑色斜紋軟呢CHANEL 25包款之中。

模特兒Lulu Tenney演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供
模特兒Lulu Tenney演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供
金色金屬鑲以雙C LOGO與星星水晶鏤空球型晚宴包，71萬9,300元。圖／香奈兒提供
金色金屬鑲以雙C LOGO與星星水晶鏤空球型晚宴包，71萬9,300元。圖／香奈兒提供
銀色金屬鑲以雙C LOGO與星星水晶鏤空星型晚宴包，68萬3,300元。圖／香奈兒提供
銀色金屬鑲以雙C LOGO與星星水晶鏤空星型晚宴包，68萬3,300元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋漆皮提把肩背包，11萬5,100元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋漆皮提把肩背包，11萬5,100元。圖／香奈兒提供
棕金色飾以亮片珠飾刺繡口蓋包，104萬2,900元。圖／香奈兒提供
棕金色飾以亮片珠飾刺繡口蓋包，104萬2,900元。圖／香奈兒提供
多彩花卉造型耳環，40,300元。圖／香奈兒提供
多彩花卉造型耳環，40,300元。圖／香奈兒提供
銀色蝴蝶鑲飾粉色水晶與幻象珍珠頸鍊，12萬800元。圖／香奈兒提供
銀色蝴蝶鑲飾粉色水晶與幻象珍珠頸鍊，12萬800元。圖／香奈兒提供
白黑雙色緞面雙C LOGO壓紋菱格紋楔型跟及膝長靴，10萬7,500元。圖／香奈兒提供
白黑雙色緞面雙C LOGO壓紋菱格紋楔型跟及膝長靴，10萬7,500元。圖／香奈兒提供
模特兒Lulu Tenney演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供
模特兒Lulu Tenney演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供
米黑色菱格紋麂皮拼接提把肩背包，12萬9,500元。圖／香奈兒提供
米黑色菱格紋麂皮拼接提把肩背包，12萬9,500元。圖／香奈兒提供
米黑色菱格紋麂皮拼接大型購物包，25萬1,700元。圖／香奈兒提供
米黑色菱格紋麂皮拼接大型購物包，25萬1,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使劉雯演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使劉雯演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供
深金色CHANEL 25包款小型款，21萬6,300元。圖／香奈兒提供
深金色CHANEL 25包款小型款，21萬6,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使劉雯演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使劉雯演繹香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列形象廣告。圖／香奈兒提供

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