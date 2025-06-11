楊嘉明烘焙所「全品項8折」 蛋白工坊「快閃買3送1」

世界甜點冠軍楊嘉明師傅所創立的「楊嘉明烘焙所」，自即日起於旗下分店分梯舉辦週年慶活動。6月11日至6月18日於通化店、6月13日至6月20日於汐止店，6月15日至6月22日則於南京店。活動期間提供「全品項8折」的限時優惠，包括吐司麵包、餅乾小點、創意甜點、中西式蛋糕均享優惠，且不限購買數量與品項，讓消費者能輕鬆享用豐富的烘焙產品。

主打特色蛋捲的「蛋白工坊」，自即日起至6月25日期間快閃台南南紡購物中心，6月16日至8月31日期間，則將進駐桃園新光影城。蛋白工坊標榜以純蛋白危機底，製作口感酥脆又不易掉屑的蛋白捲與蛋白薄片，包括有經典原味、法芙娜巧克力、帕瑪森起司、宇治抹茶、酸奶洋蔥、洛神花、芝麻吱吱等不同口味。