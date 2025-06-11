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楊嘉明烘焙所「全品項8折」 蛋白工坊「快閃買3送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
楊嘉明烘焙所慶祝週年，推出「全品項8折」優惠。圖／楊嘉明烘焙所提供
楊嘉明烘焙所慶祝週年，推出「全品項8折」優惠。圖／楊嘉明烘焙所提供

世界甜點冠軍楊嘉明師傅所創立的「楊嘉明烘焙所」，自即日起於旗下分店分梯舉辦週年慶活動。6月11日至6月18日於通化店、6月13日至6月20日於汐止店，6月15日至6月22日則於南京店。活動期間提供「全品項8折」的限時優惠，包括吐司麵包、餅乾小點、創意甜點、中西式蛋糕均享優惠，且不限購買數量與品項，讓消費者能輕鬆享用豐富的烘焙產品。

主打特色蛋捲的「蛋白工坊」，自即日起至6月25日期間快閃台南南紡購物中心，6月16日至8月31日期間，則將進駐桃園新光影城。蛋白工坊標榜以純蛋白危機底，製作口感酥脆又不易掉屑的蛋白捲與蛋白薄片，包括有經典原味、法芙娜巧克力、帕瑪森起司、宇治抹茶、酸奶洋蔥、洛神花、芝麻吱吱等不同口味。

為慶祝快閃店登場，雙門市開幕日起至6月30日期間，現場祭出一系列優惠。包括「蛋白薄片買3送1」、「蛋白捲任選3盒折50、滿6盒折150」。官網同步推出加碼活動，任選蛋白捲3盒即贈「墨西哥紅椒薄片」一包，任選6盒享95 折、12盒92折、24盒享88折優惠。

蛋白工坊提供有「經典原味」、「法芙娜巧克力」、「帕瑪森起司」等多樣化的口味。圖／蛋白工坊提供
蛋白工坊提供有「經典原味」、「法芙娜巧克力」、「帕瑪森起司」等多樣化的口味。圖／蛋白工坊提供
「法芙娜巧克力」為蛋白工坊的特色口味之一。圖／蛋白工坊提供
「法芙娜巧克力」為蛋白工坊的特色口味之一。圖／蛋白工坊提供

甜點 烘焙 快閃

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