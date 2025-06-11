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國美館八方藝術節系列展最新檔期「寂光 曜綻」登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「八方藝術節」系列展覽，11日登場最新檔期「寂光 曜綻」。記者宋健生攝影
「八方藝術節」系列展覽，11日登場最新檔期「寂光 曜綻」。記者宋健生攝影

陶土靜默，窯火奔騰，釉色如夢。在國立臺灣美術館多媒體講堂外廊展出的「八方藝術節」系列展覽，11日登場最新檔期「寂光 曜綻」，邀請陶藝大師邵椋揚與其弟子林志賢，師徒聯袂展出逾50件作品，呈現傳統天目釉藝術的極致與轉化，透過陶藝媒材，展開一場光影與靜寂的對話。

策展人賴慕芬指出，邵椋揚老師四十年來以天目釉為志業，作品如詩如禪；而林志賢則以年輕世代之眼，延展釉彩語彙的可能性。師徒作品各自成境，共同呈現出臺灣陶藝，從師徒技藝到哲學思辨的歷程與厚度。

圓滿自在王譯聖表示：「陶藝之美，不僅在於形制與釉彩，更在於那份從容與沉靜，如火中靜觀、如土中綻放。本展呈現的不只是作品，更是一種生命狀態的體現。」

「寂光 曜綻」取其內斂與綻放之意，一如陶器之美，沉靜之中蘊含爆裂光芒。開展作品中，邵椋揚的《木葉天目花器》尤為矚目，作品以真實落葉嵌入天目釉中，經高溫燒製後，葉脈紋理宛若書畫筆觸，自然呈現於釉層表面，彷彿將秋日林間微光封存於器物之中。

器身側面再施以剪紙貼花技法，構築山水輪廓，形成層層遞進的自然景緻，既有工藝美學之嚴謹，也充滿東方哲思的靜謐與詩性。

邵椋揚深耕天目釉四十年，從蟹眼、鷓鴣斑、曜變到玳瑁等釉系逐一突破，作品以星河流轉的釉彩與豐富層次著稱。曾受邀公共電視《冬日紀錄・世界新天目》專題報導，展現其對釉藥與火候掌控的極致手藝。此次展出可謂其創作生涯的重要階段性回顧。

同場展出的林志賢，則為其門下弟子。他在承襲師法基礎上，自創「青岫、紫宸、翠青、鈞花」四大釉色系列。《青岫》作品如曉霧初開的遠山，以青藍釉色營造清逸氛圍，紋理如水墨渲染，器型簡約大方，蘊含深厚的自然觀照與生活哲學。

他強調，「釉藥，是陶藝的靈魂，是火與土的詩性化學反應」，更結合結晶釉與礦物質變化技術，讓傳統釉色在當代語境中綻放新光。

賴慕芬指出，本展為「八方藝術節」系列中，陶藝脈絡最具代表性的一檔。透過邵椋揚的經典窯火詩篇，與林志賢的創新釉色語彙，從技藝到哲思、從傳統到未來的師徒對話，也見證台灣陶藝生命力的跨代傳承。

展覽自即日起至6月22日止，在國美館多媒體講堂外廊展出，免費開放。暑假期間亦將推出越南捲紙、手工串珠等新住民文化體驗課程，深化藝術教育向社會扎根的實踐。歡迎觀眾走入國美館，一同靜觀寂光中那一瞬曜綻。

林志賢在承襲師法基礎上，自創「青岫、紫宸、翠青、鈞花」四大釉色系列。記者宋健生/攝影
林志賢在承襲師法基礎上，自創「青岫、紫宸、翠青、鈞花」四大釉色系列。記者宋健生/攝影
陶藝大師邵椋揚親自解說參展作品的創作理念與特色。記者宋健生/攝影
陶藝大師邵椋揚親自解說參展作品的創作理念與特色。記者宋健生/攝影
策展人賴慕芬指出，本展為「八方藝術節」系列中，陶藝脈絡最具代表性的一檔。記者宋健生/攝影
策展人賴慕芬指出，本展為「八方藝術節」系列中，陶藝脈絡最具代表性的一檔。記者宋健生/攝影

陶藝 藝術節 美術館 展覽資訊

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