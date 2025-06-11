全球首屆「世界加盟日」14連鎖品牌力挺國產鮮乳

全球首屆「世界加盟日」於6月11日正式登場，台灣由台灣連鎖加盟促進協會率先響應，成為亞洲第一批實際參與的國家之一。加盟促進協會攜手農業部共同啟動「在地供應鏈信任共創計畫」，首波串聯全台14家連鎖品牌、200家門店共同參與，以國產鮮乳作為永續合作的示範起點。

世界加盟日由世界加盟協會（WFA）發起，結合全球46個會員國，推動連鎖加盟產業透明公開、誠信合作與互利共榮的精神，並強調「在地、信任、永續」三大核心價值。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，這場活動展現台灣產業與國際接軌的成果，也再次肯定連鎖加盟作為內需市場中流砥柱、創造就業與促進在地經濟的關鍵角色，未來希望推動台灣連鎖品牌百分百結合台灣在地農業，創造ESG價值。

為具體實踐永續價值，台灣連鎖加盟促進協會與農業部合作推動「宣示使用台灣鮮乳啟動儀式」，以國產鮮乳為首波示範產品。國產鮮乳不僅與在地農業連結，更具有高度日常接觸與食安關聯性，透過連鎖品牌的通路力量，讓消費者在日常消費中支持台灣農業、建立對本土食材的信任。

農業部長陳駿季表示，農業部未來還要設立專屬標章，讓消費者一看就能知道、能選用台灣鮮乳，農業部將跟酪農、加盟協會密切合作，運用連鎖經濟的力量將台灣鮮乳發揚光大。

立法委員楊瓊瓔、鄭正鈐、鍾佳濱也到場支持，楊瓊瓔表示，自己很愛喝台灣連鎖品牌的咖啡，而就是要加入台灣鮮乳的咖啡才會特別香醇；鍾佳濱與鄭正黔則強調，世界加盟日誠實誠信的理念，恰好可以契合在地溯源的台灣鮮乳標章，希望政府支持加盟協會一起運用連鎖商業的力量推廣在地農業。

此次參與宣示支持國產鮮乳的14家連鎖餐飲品牌，包括青青食尚花園會館、TEATOP、御私藏、拉亞漢堡、弘爺漢堡、晨間廚房、湛盧咖啡、REAL真‧烘焙坊、6吋盤早午餐、咕嘰咕嘰早午餐、小木屋鬆餅、凍心炸冰淇淋、深紅鍋物、chappii開心茶事。