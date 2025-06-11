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全新噴水秀＋3大戲水設施！日本「樂高樂園」濕身一夏

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
水上迷宮Water Maze規劃7個探險區與6個遊樂池。圖／日本樂高樂園度假村提供
水上迷宮Water Maze規劃7個探險區與6個遊樂池。圖／日本樂高樂園度假村提供

暑假準備出國消暑嗎？位於日本名古屋的「日本樂高樂園度假村」，將在7月11日至8月31日期間，展開夏日限定活動「樂高樂園濕身一夏」，安排全新的噴水秀表演，以及全面開放三大戲水遊樂設施，讓大小朋友享受夏日沁涼。

「日本樂高樂園度假村」是全亞洲第二座樂高積木主題樂園，也是離台灣最近的樂高樂園，園區有多達40多種專為兒童設計的遊樂設施。迎接夏日到來，除了增加消暑庇蔭裝置外，去年起也增加了幼齡兒童也能安全戲水的遊樂設施，讓全年齡的朋友都能同樂。

此次推出的夏季限定活動中，第一大亮點就是初次登場的全新噴水秀「海賊團與灼熱Sharkercise」，以深受兒童喜愛的「黑鬍子海盜團」對上「鯊魚軍團」為主題，樂高角色將帶領大家歌唱舞動，12座高達20公尺的水砲也會在演出中一同發射，整個表演區將瞬間變身一片水世界。

除此之外，擁有高度人氣的「水上迷宮Water Maze」也將全面啟動，佔地達2,400平方公尺，有7個探險區與6個遊樂池，讓孩子們盡情探險。還可以看到由約32萬個樂高®所製成的巨大「藍龍」佇立在高處守護著孩子。「潑水戰Splash Battle」則可以讓玩家乘著海盜船，用水槍瞄準目標與敵人，體驗刺激的水上對戰，還有多個可以噴出15公尺高的水砲，更添刺激感。戲水設施「防濺墊Splash Pad」中，遊樂場上方的巨大水桶每3分鐘就有約1.2噸的水傾瀉而下，絕對讓人大呼過癮，一身暑氣瞬間消散。

針對2～4歲的幼兒，日本樂高樂園也打造兩大戲水設施，穿著尿布也可直接遊玩。設施「得寶樂遊Duplo® Play」有幼兒也能盡情玩耍的滑水道，並且有屋頂遮陽與風扇；「DoReMi彈奏」中則有多個樂高製成的樂器模型，搭配小水柱噴灑，地板採用可以讓幼兒盡情光腳奔跑的柔軟材質，讓幼兒享受戲水樂趣。

日本樂高樂園正門前的「日本樂高樂園酒店」，共有5種不同主題的房型，其中「樂高好朋友」主題房型，共有25間房，經過翻修升級後，將在7月18日隆重開幕。可以體驗猶如與樂高好友們齊聚一堂，共度一場充滿驚喜與探險的夜宿派對。

「樂高好朋友」主題房型經重新翻修，將於7月18日開幕。圖／日本樂高樂園度假村提供
「樂高好朋友」主題房型經重新翻修，將於7月18日開幕。圖／日本樂高樂園度假村提供
DoReMi彈奏。圖／日本樂高樂園度假村提供
DoReMi彈奏。圖／日本樂高樂園度假村提供
「潑水戰Splash Battle」可用水槍射擊目標。圖／日本樂高樂園度假村提供
「潑水戰Splash Battle」可用水槍射擊目標。圖／日本樂高樂園度假村提供
「日本樂高樂園度假村」，將在7月11日至8月31日期間，展開夏日限定活動「樂高樂園濕身一夏」。圖／日本樂高樂園度假村提供
「日本樂高樂園度假村」，將在7月11日至8月31日期間，展開夏日限定活動「樂高樂園濕身一夏」。圖／日本樂高樂園度假村提供
初次登場的全新噴水秀「海賊團與灼熱Sharkercise」。圖／日本樂高樂園度假村提供
初次登場的全新噴水秀「海賊團與灼熱Sharkercise」。圖／日本樂高樂園度假村提供
適合幼童的「得寶樂遊Duplo Play 」。圖／日本樂高樂園度假村提供
適合幼童的「得寶樂遊Duplo Play 」。圖／日本樂高樂園度假村提供
佔地達2,400平方公尺的「水上迷宮Water Maze」也將全面啟動。圖／日本樂高樂園度假村提供
佔地達2,400平方公尺的「水上迷宮Water Maze」也將全面啟動。圖／日本樂高樂園度假村提供
防濺墊Splash Pad。圖／日本樂高樂園度假村提供
防濺墊Splash Pad。圖／日本樂高樂園度假村提供

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