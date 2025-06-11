林志玲、潤娥、Freen 女神不離身方長鍊帶肩背包是它

范倫鐵諾（VALENTINO）的Valentino Garavani Vain包款，設計兼顧實用性與時尚品味，因為受到許多女星的喜愛而成為矚目焦點。第一名模林志玲於選擇Valentino Garavani Vain經典的肩背包款，搭配黑色小洋裝與優雅的高跟鞋出席巴黎時尚大秀；品牌代言人潤娥則選用奶油白色亮面小牛皮革款搭配清新鮮亮的綠色短裙與藍色針織衫，並在換上亮片外套和荷葉邊小洋裝時換上更襯晚裝的鱷魚皮革款式；而清新甜美的品牌代言人Freen Sarocha則選用紅色鱷魚皮革款為休閒的白色真真衫和牛仔褲注入高雅氣息，並在出席看秀時亮相的最新的手提包款式。

在創意總監Alessandro Michele的帶領之下，其所設計Valentino Garavani Vain包款系列延續品牌對雋永之美的追求，以講究的材質精心製作，呈現低調精緻的細節，洋溢內斂卻極具辨識度的奢華格調。本季全新亮相的手提包款，採用加長提把設計，便於肩背，並提供柔軟小牛皮與光澤珍稀皮革兩種材質選擇。同時，系列中亦加入了一款別具一格的小型手袋，以翻蓋結構作為視覺焦點，在延續品牌經典設計語言的基礎上，注入現代摩登氣息。