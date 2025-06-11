全家搶攻熟齡營養商機 「補充應援」系列鮮食6新品登場

因應台灣將邁入超高齡社會，全家便利商店積極搶攻熟齡健康飲食商機，推出全新健康志向「補充應援」系列鮮食，特別鎖定熟齡族群的營養補給需求，邀請營養師劉怡里共同開發，以「補充關鍵營養素」、「提高攝取膳食纖維」2大核心策略，首波推出6款新品，包括飯糰、壽司、餐盒與全穀含量達25%之全穀標章麵包，兼具美味、營養與便利性，吃出健康與活力。

全家商品本部副本部長黃正田表示，全家響應國民健康署「我的餐盤均衡飲食」建議，2019年起推出「健康志向」系列鮮食，成功打造「蛋白質運動應援」與「纖食應援」產品線，2024年業績突破10億元，深受飲控族喜愛。今再添「補充應援」全新系列，瞄準熟齡族群營養需求，添加富含鈣、鎂、鋅之關鍵營養素食材，進一步強化「健康志向」產品線完整性，讓消費者在運動後補給、輕食午餐、或熟齡保健飲食需求上，都能在便利商店獲得更健康的選擇。

全家健康志向「補充應援」全新系列鮮食，首波餐盒類主打「五味五彩嫩雞餐盒」，嚴選菠菜、紅蘿蔔、玉米、鷹嘴豆、黑芝麻五彩原型食蔬，使熟齡族群輕鬆補足每日蔬菜攝取量，更享視覺與味覺雙重療癒。另有與桂格聯名的「西京燒鱈魚燕麥飯糰」，飯體添加燕麥顆粒形成Q彈口感，選用阿拉斯加鱈魚搭配西京燒醬與白味噌調味，口味鹹香濃郁。壽司類則有「鮪魚蛋蛋稻荷壽司組」，以健康大麥仁取代傳統醋飯，兼具飽足感與清爽風味。即日起至6月24日，會員享8.8折優惠。

受運動健身族群喜愛的「蛋白質運動應援」系列同步推出「蘋果油醋雞肉麵沙拉」新品，選用海藻、多種蔬菜與舒肥雞肉絲，搭配蘋果油醋醬，口味清爽不膩口，為夏日提供低負擔高蛋白選擇，7月8日前購買指定麵沙拉搭配高蛋白單品可享10元折扣。

此外，全家更為首家導入穀研所及穀物產業發展協會「全穀標章」之通路，此次全新推出3款全穀麵包，全穀含量皆達25%以上，包括炸雞腿造型「起司穀咕雞麵包」，內餡為燻雞與滑順起司醬，富有童趣又可攝取穀物纖維；「蘋果玫瑰乳酪麵包」則以屏東九如大花農場玫瑰入料製成玫瑰花瓣醬，搭配富士蘋果丁，清新香甜；「楓糖核桃乳酪小土司」則加入琥珀楓糖、濃郁乳酪與核桃，口感豐富又具營養價值，3款麵包售價皆為39元，並可搭配指定飲料享59元餐促優惠。