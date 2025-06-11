米其林指南6月新入選公布！ 台北高雄5家話題餐廳搶先看

《米其林指南》今（11日）公佈5家位於台北與高雄的6月新入選餐廳，分別是台北的中式粵菜餐酒館「同」、江戶前壽司「鮨．嘉仁」、「天婦羅．杉村」，以及高雄時尚菜餐廳「鯷魚」與臺菜餐廳「白玉樓」。

2024年正式開幕的中式粵菜餐酒館「同」，是旅館品牌正旅館最新的中餐、餐酒館企劃，依據午、晚時段提供兩種價位品味菜單（Tasting Menu），以世界「大同」哲學，體現中華烹飪和款待文化。由行政總廚雷啟裕雷師傅與主廚王育臻領銜的廚藝團隊，匯聚多年來於米其林星級餐廳與高級私人會所累積的經驗，以經典傳統中餐為靈感基礎，創新演繹中式料理。

米其林評審員特別推薦「同」的「黑叉燒」，「千錘百鍊黑叉燒使用臺灣五花肉，經過捶打將肉質軟化，再以馬來西亞黑醬油製成叉燒醬，色澤烏黑透亮，味道香甜不膩口。」呼應各種美食的調酒飲品，也得到米其林評審員青睞。

江戶前壽司「鮨．嘉仁」，是由日本京都米其林一星餐廳「鮨和魂」前料理長奧地太一（Okuchi Taichi）領軍的預約制壽司專門店。餐廳每周從日本豐洲市場進貨兩次，沒有固定菜單，以「全權委由主廚發辦（Omakase）」型式供餐。醋飯採用來自日本的二種米、三種醋調製，並以海鹽與礦泉水炊煮。米其林評審員特別推薦小肌魚壽司，「如果在春夏之際到訪，不要錯過招牌的小肌魚。」

「天婦羅．杉村」是日本靜岡40年老店「杉村」的唯一海外分店，主打傳承40年的正宗江戶前天婦羅，由社長杉村裕史唯一海外親傳弟子陳威翰坐鎮，以「旬技」工法精神，用當季生鮮漁獲與食材製作料理，展現當令食材風味。米其林評審員特別推薦「香魚料理」，「如在五、六月前往，將品嚐到招牌香魚料理。」天婦羅佐料也令米其林評審員印象深刻，「搭配天婦羅的佐料，除了醬汁、海藻鹽，還有店家自製的咖哩鹽，別具特色。」

時尚菜餐廳「鯷魚」全店只有10個座位，1天只開晚餐1個餐期，只供應套餐。餐廳所使用的漁獲，90%來自高雄漁港，主打搭配在地食材的海鮮料理，結合發酵、醃漬等技法，呈現獨特風味。米其林評審員特別推薦招牌的「螺肉藥膳湯」，「將當歸、川芎、瑤柱、花菇等食材與魚高湯一同熬煮，並重複澄清，味道溫潤鮮美，搭配野薑花的香氣，令人一試難忘。」

傳承四代的臺菜餐廳「白玉樓」，將六十年代的酒家菜延續至今，由第四代傳人親自擔任主廚，將傳統的酒家菜用現代風格重新演繹。除桌菜外，平日另有供應個人套餐，體貼單人用餐食客。米其林評審員特別推薦「白菜滷」，「選用金鉤蝦米、扁魚與雞骨等以小火慢燉至少三小時，最後加入干貝絲增添鮮味，是不能錯過的招牌菜。」

◎《米其林指南》2025年6月新入選餐廳 ．同：台北市中正區館前路22號2樓（正旅館藍）。電話：0976-684-366 ．鮨．嘉仁：台北市中山區吉林路28號。電話：02-2581-8999 ．天婦羅．杉村：台北市中山區樂群二路199號2樓（中城廣場）。電話：02-8501-1157 ．鯷魚：高雄市前鎮區林森三路116號。電話：0965-829-037 ．白玉樓：高雄市前鎮區中華五路789號6樓（夢時代）。電話：07-841-8555