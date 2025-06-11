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TORY BURCH變身糖果甜心 攜手瑞典BONBON限量聯名

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宋雨琦演繹TORY BURCH X BONBON系列Fleming迷你裝飾束口包。圖／TORY BURCH提供
宋雨琦演繹TORY BURCH X BONBON系列Fleming迷你裝飾束口包。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH攜手瑞典糖果品牌BONBON推出全新限量合作系列。TORY BURCH以BONBON糖果的質感、色彩與風味為靈感，重新演繹品牌經典，在設計中注入如糖果般繽紛的甜美氣息。

這是BONBON品牌成立以來首度參與的合作系列。但兩者的淵源可回推到2018年，BonBon位於曼哈頓下東城的首家專賣店開業前，TORY BURCH創辦人Tory女士就發現了這個糖果品牌，標誌性粉色購物袋中盛滿來自瑞典的甜味、酸味和鹹味糖果，是每逢節日的特色禮品之一。2021年BonBon曾參加由TORY BURCH舉辦的2022春夏系列時裝秀，該大秀以市集為主題，應邀出席盛會的還有當地咖啡館、商店及餐飲的從業者。

這回TORY BURCH為設計注入了BONBON獨特的色彩，Miller涼鞋與Fleming迷你裝飾束口包如同裹上一層「糖衣」，酷似 BONBON的酸味軟糖，輕盈色調描繪俏皮映像。蓬鬆感十足的Miller和Kira運動涼鞋演繹香蕉黃、草莓紅以及香草色的柔軟棉花糖。Tory女士也從喜愛的鹹味甘草扭扭糖與酸味魚軟糖中汲取靈感，創作出多款耳環和墜飾。限量版包裝袋與防塵袋同樣採用了BONBON標誌性的粉色和藍色。

糖果是瑞典文化與日常生活中不可或缺的部分，糖果的樂趣就在於可以嘗試各種不同的味道，兩者的合作，也傳達出就像人生一樣，總有新的驚喜等待你去發現。

TORY BURCH X BONBON合作系列包款。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH X BONBON合作系列包款。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH X BONBON合作系列涼鞋。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH X BONBON合作系列涼鞋。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH X BONBON合作系列包款。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH X BONBON合作系列包款。圖／TORY BURCH提供
盧昱曉身著TORY BURCH春夏系列服裝，搭配TORY BURCH X BONBON系列Miller漆皮涼鞋、糖果吊飾耳環、糖果吊飾手鏈、三色手環，與TORY BURCH X BONBON Fleming迷你裝飾束口包。圖／TORY BURCH提供
盧昱曉身著TORY BURCH春夏系列服裝，搭配TORY BURCH X BONBON系列Miller漆皮涼鞋、糖果吊飾耳環、糖果吊飾手鏈、三色手環，與TORY BURCH X BONBON Fleming迷你裝飾束口包。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH X BONBON合作系列涼鞋。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH X BONBON合作系列涼鞋。圖／TORY BURCH提供

糖果 瑞典 品牌

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