繼大蜘蛛後 FENDI再度助爾蓋塞美術館推廣當代藝術新展
繼2023年的「Giuseppe Penone Universal Gestures」及2024年的「Louise Bourgeois Unconscious Memories」展覽之後，FENDI再度贊助羅馬的博爾蓋塞美術館，自即日起至2025年9月14日止，舉辦肯亞裔美國藝術家Wangechi Mutu名為「Black Soil Poems」的個展，由Cloé Perrone擔任策展人，藉由重量級國際藝術家的視野，延續推廣當代藝術的承諾。
Wangechi Mutu也成為首位在博爾蓋塞美術館舉辦展覽的在世女性藝術家。展覽係為美術館特定創作，在美術館的內部展廳、外牆和秘密花園擺設各色作品，採用懸浮、碎片重構的形式以及重新建構的神話語彙，對古典傳統提出挑戰。展覽更延伸至羅馬美國學院設有裝置作品，形塑一場跨場域的藝術對話。
而為歡慶這項由FENDI贊助、作為品牌與美術館長期合作計畫其中一環的盛事，藝術家本人攜手FENDI創作出獨一無二的Wangechi Mutu x FENDI Peekaboo包款。這款包包猶如一件雕塑，呼應她詩意且充滿神話想像的創作視角，融合多種技法並採用包括金箔在內的媒材裝飾包身，營造出層次豐富的視覺與觸感。包身描繪出藝術家心中別具意義的兩處風景：恩貢山丘及肯亞山峰，而從包包內部伸展出一組雕塑感木枝構成的裝置，如生命般破袋而出。
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