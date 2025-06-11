繼大蜘蛛後 FENDI再度助爾蓋塞美術館推廣當代藝術新展

繼2023年的「Giuseppe Penone Universal Gestures」及2024年的「Louise Bourgeois Unconscious Memories」展覽之後，FENDI再度贊助羅馬的博爾蓋塞美術館，自即日起至2025年9月14日止，舉辦肯亞裔美國藝術家Wangechi Mutu名為「Black Soil Poems」的個展，由Cloé Perrone擔任策展人，藉由重量級國際藝術家的視野，延續推廣當代藝術的承諾。

Wangechi Mutu也成為首位在博爾蓋塞美術館舉辦展覽的在世女性藝術家。展覽係為美術館特定創作，在美術館的內部展廳、外牆和秘密花園擺設各色作品，採用懸浮、碎片重構的形式以及重新建構的神話語彙，對古典傳統提出挑戰。展覽更延伸至羅馬美國學院設有裝置作品，形塑一場跨場域的藝術對話。