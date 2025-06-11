快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

繼大蜘蛛後 FENDI再度助爾蓋塞美術館推廣當代藝術新展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Wangechi Mutu「Black Soil Poems」的個展即日起至2025年9月14日止於羅馬博爾蓋塞美術館舉辦。圖／FENDI提供
Wangechi Mutu「Black Soil Poems」的個展即日起至2025年9月14日止於羅馬博爾蓋塞美術館舉辦。圖／FENDI提供

繼2023年的「Giuseppe Penone Universal Gestures」及2024年的「Louise Bourgeois Unconscious Memories」展覽之後，FENDI再度贊助羅馬的博爾蓋塞美術館，自即日起至2025年9月14日止，舉辦肯亞裔美國藝術家Wangechi Mutu名為「Black Soil Poems」的個展，由Cloé Perrone擔任策展人，藉由重量級國際藝術家的視野，延續推廣當代藝術的承諾。

Wangechi Mutu也成為首位在博爾蓋塞美術館舉辦展覽的在世女性藝術家。展覽係為美術館特定創作，在美術館的內部展廳、外牆和秘密花園擺設各色作品，採用懸浮、碎片重構的形式以及重新建構的神話語彙，對古典傳統提出挑戰。展覽更延伸至羅馬美國學院設有裝置作品，形塑一場跨場域的藝術對話。

而為歡慶這項由FENDI贊助、作為品牌與美術館長期合作計畫其中一環的盛事，藝術家本人攜手FENDI創作出獨一無二的Wangechi Mutu x FENDI Peekaboo包款。這款包包猶如一件雕塑，呼應她詩意且充滿神話想像的創作視角，融合多種技法並採用包括金箔在內的媒材裝飾包身，營造出層次豐富的視覺與觸感。包身描繪出藝術家心中別具意義的兩處風景：恩貢山丘及肯亞山峰，而從包包內部伸展出一組雕塑感木枝構成的裝置，如生命般破袋而出。

Wangechi Mutu「Black Soil Poems」的個展即日起至2025年9月14日止於羅馬博爾蓋塞美術館舉辦。圖／FENDI提供
Wangechi Mutu「Black Soil Poems」的個展即日起至2025年9月14日止於羅馬博爾蓋塞美術館舉辦。圖／FENDI提供
首位在博爾蓋塞美術館舉辦展覽的在世女性藝術家Wangechi Mutu。圖／FENDI提供
首位在博爾蓋塞美術館舉辦展覽的在世女性藝術家Wangechi Mutu。圖／FENDI提供
Wangechi Mutu「Black Soil Poems」的個展即日起至2025年9月14日止於羅馬博爾蓋塞美術館舉辦。圖／FENDI提供
Wangechi Mutu「Black Soil Poems」的個展即日起至2025年9月14日止於羅馬博爾蓋塞美術館舉辦。圖／FENDI提供
Wangechi Mutu x FENDI Peekaboo包款之一。圖／FENDI提供
Wangechi Mutu x FENDI Peekaboo包款之一。圖／FENDI提供
Wangechi Mutu x FENDI Peekaboo包款之一。圖／FENDI提供
Wangechi Mutu x FENDI Peekaboo包款之一。圖／FENDI提供
藝術家Wangechi Mutu於2008創作的作品「Suspended Playtime」。圖／FENDI提供
藝術家Wangechi Mutu於2008創作的作品「Suspended Playtime」。圖／FENDI提供

藝術家 美術館 羅馬

延伸閱讀

富邦美術館「印象派」展覽登場！莫內《睡蓮》領銜、一次飽覽52件真跡

被耽誤的藝術家？國小警衛「落花作畫」太神 畫出最夯拉布布

莫內《睡蓮》進駐富邦美術館迎客！52件真跡揭露「印象派」跨國影響力與美國畫家獨特的藝術語言

國境之南發現怪獸童話樂園 巨型萌獸代班上工限時打卡

相關新聞

TORY BURCH變身糖果甜心 攜手瑞典BONBON限量聯名

TORY BURCH攜手瑞典糖果品牌BONBON推出全新限量合作系列。TORY BURCH以BONBON糖果的質感、色彩...

繼大蜘蛛後 FENDI再度助爾蓋塞美術館推廣當代藝術新展

繼2023年的「Giuseppe Penone Universal Gestures」及2024年的「Louise Bo...

Longchamp秋季新包話題 從日常、通勤到晚宴一次包辦

Longchamp 2025年秋季系列以「匠心巴黎」為核心，向傳統手工藝致敬同時融入現代生活實用性，也將經典包款全新演繹...

以「珍奶代酒」 北市中山商圈圓山花博音樂會周末登場

台北市中山商圈「爵士音樂漫遊」活動，6月14日周末傍晚，邀請耶魯大學女子合唱團Whim 'n Rhythm在圓山花博MA...

寶格麗經典大logo「BB」腕表 歡慶50周年限量款超氣派

義大利珠寶腕表品牌寶格麗（BVLGARI）今年歡慶旗下BVLGARI BVLGARI系列問世50週年，推出四款全新BVL...

Uber Eats「好市多代買外送」服務將上線？非會員也能買

近日有讀者發現好市多官網竟悄悄推出「Uber Delivery」分類頁面，顯示多達上千項商品已可選購，涵蓋零食、奶粉、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。