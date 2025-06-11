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Longchamp秋季新包話題 從日常、通勤到晚宴一次包辦

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp Le Roseau托特包推出帆布材質。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau托特包推出帆布材質。圖／Longchamp提供

Longchamp 2025年秋季系列以「匠心巴黎」為核心，向傳統手工藝致敬同時融入現代生活實用性，也將經典包款全新演繹，Le Roseau持續在輪廓、材質與當季色彩之間蛻變。

以Le Roseau托特包為例，採用標誌性竹節釦，小牛皮質地柔軟，隨著時間漸漸展現出迷人的光澤感。本季Le Roseau帶著「回歸率性」的精神再度登場，重新演繹這款誕生於三十多年前、專為都會女性打造的經典包型。新款托特包款推出天然棉質帆布製成，並搭配楓木製成的竹節釦。寬敞的空間，可以裝載筆電適合通勤族與自由工作者使用。

包款樣式根據不同場合傳遞不同調性。離開工作的日常閒適出行，則可換上輕鬆隨性的水桶包。因應正式或者是社交場合，Le Roseau也推出了風格晚宴包搭配銀色竹節釦，簡約有亮點，可輕鬆與服裝風格搭配。

Longchamp 2025秋季包款有俏皮的吐司造型Epure牛皮包款，呈現生活的日常可愛，也為整體造型帶來不一樣的樂趣；在Le Pliage Xtra掛上吊飾，賦予包款個性，或是Le Pliage Filet包款的鉤織細節。同時秋季系列也帶來經典折疊包款Le Pliage與藝術家Constantin Riant的聯名包款。

Longchamp創意總監Sophie Delafontaine指出，「對Longchamp而言，作為皮件專家，我們與各類手工藝領域有著深厚連結。2025年秋季系列，無論是成衣還是配件，都深刻展現出手工藝的獨特印記」。

Longchamp Le Roseau水桶包。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau水桶包。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau水桶包。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau水桶包。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau托特包原色皮革，45,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau托特包原色皮革，45,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau肩背包，19,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau肩背包，19,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025秋冬系列的Le Pliage Xtra小型包袋。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025秋冬系列的Le Pliage Xtra小型包袋。圖／Longchamp提供
Longchamp吐司造型Epure牛皮包款。圖／Longchamp提供
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