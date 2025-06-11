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Longchamp秋季新包話題 從日常、通勤到晚宴一次包辦
Longchamp 2025年秋季系列以「匠心巴黎」為核心，向傳統手工藝致敬同時融入現代生活實用性，也將經典包款全新演繹，Le Roseau持續在輪廓、材質與當季色彩之間蛻變。
以Le Roseau托特包為例，採用標誌性竹節釦，小牛皮質地柔軟，隨著時間漸漸展現出迷人的光澤感。本季Le Roseau帶著「回歸率性」的精神再度登場，重新演繹這款誕生於三十多年前、專為都會女性打造的經典包型。新款托特包款推出天然棉質帆布製成，並搭配楓木製成的竹節釦。寬敞的空間，可以裝載筆電適合通勤族與自由工作者使用。
包款樣式根據不同場合傳遞不同調性。離開工作的日常閒適出行，則可換上輕鬆隨性的水桶包。因應正式或者是社交場合，Le Roseau也推出了風格晚宴包搭配銀色竹節釦，簡約有亮點，可輕鬆與服裝風格搭配。
Longchamp 2025秋季包款有俏皮的吐司造型Epure牛皮包款，呈現生活的日常可愛，也為整體造型帶來不一樣的樂趣；在Le Pliage Xtra掛上吊飾，賦予包款個性，或是Le Pliage Filet包款的鉤織細節。同時秋季系列也帶來經典折疊包款Le Pliage與藝術家Constantin Riant的聯名包款。
Longchamp創意總監Sophie Delafontaine指出，「對Longchamp而言，作為皮件專家，我們與各類手工藝領域有著深厚連結。2025年秋季系列，無論是成衣還是配件，都深刻展現出手工藝的獨特印記」。
【2025報稅季來了】
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